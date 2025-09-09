Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη υπόπτου για υπόθεση ναρκωτικών και εκρηκτικών στη Λεμεσό

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί πέντε πρόσωπα, τρία εκ των οποίων παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, μαζί με 43χρονο που καταζητείτο και συνελήφθη αργότερα.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθεί 46χρονος, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα ως ύποπτος σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, που εντοπίστηκαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Λεμεσού στις 25 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διεξαγωγή των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 540 γραμμαρίων, μία ζυγαριά, τέσσερις σπαστήρες, 31 πλήρη φυσίγγια διαμετρημάτων 7,65μμ και 9μμ, και το συνολικό χρηματικό ποσό των €120,105.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί πέντε πρόσωπα, τρία εκ των οποίων παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, μαζί με 43χρονο που καταζητείτο και συνελήφθη αργότερα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε χθες, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στη σύλληψη και του 46χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

