Καταγγελία: Κύπριοι πολίτες με «στραβοτυπωμένες» ταυτότητες δεν μπορούσαν να μπουν σε άλλη χώρα - Τους έστειλαν πίσω

Οι αρχές της Τσεχίας δεν τους επέτρεψαν να μπουν στη χώρα ενώ πέρασαν τον συνοριακό έλεγχο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ανησυχητικές καταγγελίες έφτασαν στον «Π», όπου διαπιστώνεται πως πολίτες είχαν στην κατοχή τους «στραβοτυπωμένες» αστυνομικές ταυτότητες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν από τις αρχές.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλαν, οι πολίτες ταξίδεψαν στην Πράγα της Τσεχίας, με τις εν λόγω ταυτότητες, αλλά τους σταμάτησαν οι Τσεχικές αρχές, οι οποίες δεν τις αποδέχτηκαν ως αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό έγγραφο, με αποτέλεσμα να μην τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα.

Ο «Π» επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν έχει γνώση του περιστατικού, όμως εξήγησε πως η διαδικασία εκτύπωσης και έκδοσης αστυνομικών δελτίων ταυτότητας περνά από πολλαπλούς και πολυεπίπεδους ελέγχους και κάτι τέτοιο είναι «πολύ δύσκολο» να μην εντοπιστεί.

Οι ταυτότητες τυπώνονται στην Επαρχιακή Διοίκηση και ελέγχονται από λειτουργό για να προχωρήσουν στην δεύτερη εκτύπωση, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και τα βιομετρικά στοιχεία του πολίτη. Έπειτα ελέγχονται ξανά από την Επαρχιακή Διοίκηση πριν παραδοθούν.

Όπως αναφέρθηκε στον «Π», σε άλλη περίπτωση, υπήρξε θέμα με ταυτότητα άλλου πολίτη, όπου δεν αναγνωρίζονταν τα βιομετρικά στοιχεία της ταυτότητας από τα μηχανήματα. Το περιστατικό εντοπίστηκε και η ταυτότητα αντικαταστάθηκε.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τις ταυτότητες τους κατά τη διάρκεια της παραλαβής και όταν αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα, να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση αντικατάσταση του εγγράφου.

