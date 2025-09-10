Με 44 πακέτα κάνναβης στις αποσκευές του - Χειροπέδες σε 34χρονο στο αεροδρόμιο Λάρνακας (φώτος)

Σε μια ακόμη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες σήμερα, ανακόπηκε για έλεγχο 34χρονος άνδρας που αφίχθηκε με πτήση από το εξωτερικό. Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές του, εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 24 κιλών και 568 γραμμαρίων περίπου.

Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.