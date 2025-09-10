Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της παναπεργίας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η αστυνομία αύριο για να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες που θ απροκύψουν από την προγραμματισμένη παναπεργία και κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες.

Ανάλογα με τις συνθήκες, η Τροχαία θα ρυθμίζει το οδικό δίκτυο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Αύριο Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11π.μ. έως τις 2μ.μ., προγραμματίζονται παγκύπριες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Οι κινητοποιήσεις διοργανώνονται από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις με στόχο την προώθηση αιτημάτων των εργαζομένων (ΑΤΑ).

Στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στα ακόλουθα σημεία:

• Λευκωσία – Υπουργείο Οικονομικών

• Λεμεσός – Διοικητήριο

• Λάρνακα – Επαρχιακή Διοίκηση

• Παραλίμνι – Επαρχιακό Γραφείο Υπουργείου Εργασίας

• Πάφος – Επαρχιακή Διοίκηση

Κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων ενδεχομένως στις πιο πάνω περιοχές να επηρεαστεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, η Αστυνομία έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια σε όλες τις επαρχίες και θα είναι παρούσα για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων.

Καλείται το κοινό να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.