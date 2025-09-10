Κατεχόμενα: Ζητούν ηλεκτρική διασύνδεση με Τουρκία - Να τεθεί στην πενταμερή

Την πρόταση να περιληφθεί το ζήτημα της ενέργειας στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη (5+1), κατέθεσε ο «υπουργός οικονομίας και ενέργειας», Ολγκιούν Αμτζάογλου. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Kanal T είπε ότι και οι δύο κοινότητες επιθυμούν φθηνή ενέργεια, γεγονός που καθιστά το θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

Αναφέρθηκε επίσης στην «αναγκαιότητα» για ηλεκτρική διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία, λέγοντας ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας για το ζήτημα.

Επιπλέον, ο κ. Αμτζάογλου είπε ότι η τουρκοκυπριακή «αρχή ηλεκτρισμού (Kib-Tek)» πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό και πως είναι απαραίτητο να υπάγεται στο «υπουργείο» του. Όπως ανέφερε, η «Kib-Tek» έχει προϋπολογισμό 40 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Αναφερόμενος στο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών, είπε ότι υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα στην ηλιακή ενέργεια λόγω ηλιοφάνειας. Ανέφερε εξάλλου ότι το ζήτημα της ενέργειας δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και πολιτικό, συμπληρώνοντας πως «η ελληνοκυπριακή πλευρά χρησιμοποιεί την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη και δέχεται πρόστιμα από την ΕΕ κάθε χρόνο επειδή αποτυγχάνει να πετύχει τους στόχους της για τις εκπομπές ρύπων».

Πηγή: ΚΥΠΕ