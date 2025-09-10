Στο κελί για 8 μέρες 34χρονος που μετέφερε πάνω από 24kg κάνναβης στις αποσκευές του

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από την Ταϊλάνδη.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 34 ετών, ο οποίος συνελήφθη μόλις έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Λάρνακας από την Ταϊλάνδη, αφού στις αποσκευές του εντοπίστηκαν πάνω από 24 κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο 34χρονος ανακόπηκε για έλεγχο στο πλαίσιο των ενεργειών που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικές ουσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω αεροδρομίων.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του, «εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 24 κιλών και 568 γραμμαρίων περίπου».

Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση, και το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

