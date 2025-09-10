Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ακυρώθηκαν 6 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας λόγω της παναπεργίας - Η εκτίμηση για την αυριανή μέρα

Αύριο αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ενώ ο αριθμός των επιβατών ενδέχεται να ξεπεράσει τις 15.000.

Εξι συνολικά πτήσεις τριών αεροπορικών εταιρειών, ακυρώθηκαν από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση της Hermes Airports αναφέρεται ότι «λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 μέχρι και τις 14:00, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζεται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000».

Προστίθεται ότι «καθώς ολοκληρώνεται ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες, η Hermes Airports καλεί το κοινό να παρακολουθεί τα μηνύματά του και να επικοινωνεί απευθείας με την αεροπορική του εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, προκειμένου να πληροφορηθεί για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης του. Επιπλέον οι νέες ώρες πτήσεων όταν ανακοινώνονται αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Hermes Airports www.hermesairports.com».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «λόγω της απεργίας έχουν ακυρωθεί έξι συνολικά πτήσεις. Συγκεκριμένα ακυρώθηκαν από την Jazeera Airways οι πτήσεις από και προς Κουβέιτ (JZR345/JZR346), από την Qatar Airways από και προς Ντόχα (QTR265/QTR266) και  από την Εmirates από Ντουμπάι προς Λάρνακα και από Λάρνακα προς Μάλτα (UAE109)».

Η Hermes Airports «ενημερώνει επίσης το κοινό ότι σε συνεννόηση με τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης έγινε προγραμματισμός ώστε με την λήξη της απεργίας στις 14:00 το μεσημέρι, να βρίσκεται στις θέσεις του επιπλέον προσωπικό, για να εξυπηρετήσει τον αυξημένο αριθμό επιβατών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

