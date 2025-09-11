Κατέρρευσε υπό ανέγερση οικοδομή στην κατεχόμενη Αμμόχωστο (φώτος)

Τμήμα υπό ανέγερση οικοδομής στην κατεχόμενη Αμμόχωστο κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης κατά τη διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης. Από το συμβάν απεγκλωβίστηκαν σώοι τρεις εργάτες που είχαν παγιδευτεί, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας» που αναδημοσιεύουν τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη, σε εργοτάξιο κοντά στο «ιατρικό κέντρο Αμμοχώστου». Η κατάρρευση της σκαλωσιάς σημειώθηκε τη στιγμή που γινόταν η ρίψη μπετόν για την πλάκα του πρώτου ορόφου της κατασκευής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της «αστυνομίας», της «πυροσβεστικής», της «πολιτικής άμυνας», του «δήμου» Αμμοχώστου και του «τμήματος εργασίας», οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες, αναφέρεται.

Ακόμη σημειώνεται πως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης που μετέβησαν στην περιοχή εντόπισαν και διέσωσαν τρεις εργάτες που είχαν εγκλωβιστεί στο πάνω μέρος της οικοδομής. Όπως διευκρινίστηκε, και οι τρεις εργάτες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να φέρουν τραύματα. Παράλληλα, η έρευνα στην περιοχή συνεχίζεται.

Για τα αίτια του συμβάντος διεξάγεται έρευνα.

Δείτε φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ