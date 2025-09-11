Σύσσωμος ο εργατικός κόσμος της Πάφου έδωσε το παρών του στέλνοντας το μήνυμα προστασίας της ΑΤΑ

Σύσσωμος ο εργατικός κόσμος της Πάφου έδωσε το παρών του σήμερα μπροστά από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου διατρανώνονταςτο αίτημα τους για την πλήρη απόδοση και προστασίας της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ( ΑΤΑ) μετά και το κάλεσμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Με πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως « Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ», «ΑΤΑ για όλους» και «ο αγώνας της ΑΤΑ δεν σταματά εδώ» οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έστειλαν το μήνυμα ότι δεν αγωνίζονται μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους αυριανούς εργαζόμενους για τα παιδιά τους και για μια κοινωνία η οποία θα φροντίσει να υπάρχει ευημερία και κοινωνική δικαιωσύνη για όλους.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους σε ομιλία του έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ανέφερε πως η σημερινή παναπεργία δεν αποτελεί μόνο συλλογική επιβεβαίωση της ανάγκης στήριξης της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, αλλά του σεβασμού και της αξιοπιστίας του συστήματος των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου που δυστυχώς υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο.

Καλούμαστε σήμερα συνέχισε, «να προστατεύσουμε τον θεσμό της ΑΤΑ, ο οποίος αποτελεί βασική παράμετρο των συλλογικών συμβάσεων και σημαντικό στοιχείο αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών, η οποία διαβρώνεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια». Η ΣΕΚ μαζί με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στέλλουμε συνέχισε, ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα, τόσο προς την εργοδοτική πλευρά, όσο και προς την κυβέρνηση να κατανοήσουν για τί συζητάμε και να σεβαστούν την μεταβατική συμφωνία του 2017, όπου γίνεται ρητή αναφορά στη φιλοσοφία του θεσμού.

Η ΑΤΑ είναι μία και ο ρόλος της συγκεκριμένος και αδιαπραγμάτευτος, συμπλήρωσε. Τους κάλεσε ακόμη να αφήσουν κατά μέρους τις στείρες αρνήσεις και την επικοινωνιακή προβολή των πραγμάτων και να εμβαθύνουν στην ουσία, να σεβαστούν τους εργαζόμενους που καλύπτονται από την ΑΤΑ και να δώσουν μαζί την πραγματική προοπτική στο σύνολο των εργαζομένων, επεκτείνοντας τον θεσμό σε όλους τους εργαζόμενους, όπως είπε. Ο κ. Δημοσθένους ανέφερε πως οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν κτίζονται μέσα από επικοινωνιακές διακηρύξεις. Η θέση μας, ΑΤΑ για όλους, δεν αποτελεί συνέχισε, « σύνθημα, αλλά πραγματική ανάγκη στήριξης του συνόλου των εργαζομένων». Μια ανάγκη, πρόσθεσε, που μπορεί και πρέπει να αποδοθεί μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και σίγουρα για να αποτελεί πραγματικό εργαλείο αποτροπής της διάβρωσης των μισθών.

Η βελτίωση των μισθών και των παρεμφερών ωφελημάτων αποτελεί σίγουρα προτεραιότητα, αλλά αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να διασυνδέεται με τον θεσμό της ΑΤΑ, συμπλήρωσε. Εξάλλου σε δηλώσεις του ο κ. Δημοσθένους ανέφερε πως « βρισκόμαστε σήμερα εδώ διαδηλώνοντας την θέση μας και τον δυναμισμό μας σχετική με την διεκδίκηση των όσων διαμείβονται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την ΑΤΑ.Απαιτούμε ΑΤΑ συνέχισε, στο 100% που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους , έτσι ώστε και αυτοί με την σειρά τους να αμείνονται ανάλογα με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Ο Ανδρέας Αντωνίου μέλος της Γραμματείας της ΠΕΟ Πάφου ανέφερε πως για ακόμη μια φορά όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς, δημόσιο,ημιδημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλέστηκαν να παραστούν στην δίωρη πανσυδικαλιστική στάση εργασίας και όλοι ενωμένοι «να φωνάξουμε ΑΤΑ για όλους», «ΑΤΑ στην φιλοσοφία της», και « κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ». Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε επίσης πως οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να περιφρουρήσουν την ΑΤΑ. Εξάλλου σε ομιλία του ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως δεν διεκδικούν τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που είναι η ΑΤΑ. Να αναπληρώνει πλήρως αυτό που χάνουν οι εργαζόμενοι από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Πρόσθεσε πως η ΠΕΟ εδώ και χρόνια συγκεκριμένα έχει δώσει προτάσεις για ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό . Εισαγωγή μέτρων για εφαρμογή από όλους τους εργοδότες των κλαδικών Σ.Σ.Ε. Υποχρέωση σε όσους παίρνουν συμβάσεις και επιχορηγήσεις από το Κράτος να έχουν Συλλογική Σύμβαση. Ζήτησε επίσης όπως καταρτίσει σχέδιο η κυβέρνηση για να επεκταθούν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπως είναι υποχρέωση της από οδηγία της Ε.Ε. Ο κ. Αντωνίου σημείωσε πως ο αγώνας για την ΑΤΑ είναι αγώνας όλων των εργαζομένων σημειώνοντας πως η προσπάθεια διάσπασης και διαχωρισμού δεν θα περάσει.

Η Επαρχιακή Γραμματέας της ΔΕΟΚ Πάφου Μελίνα Στεφάνου ανέφερε πως είναι παρόντες σήμερα και παρούσες στην πρώτη γραμμή αντίστασης σε πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας και σε προσπάθειες αποδόμησης του κοινωνικού κράτους , της υπονόμευσης και της διάλυση των συλλογικών συμβάσεων. Πρόσθεσε ακόμη πως με λύπη διαπιστώνουν πως κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες για να έρθουνε οι εργαζόμενοι σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τους λέμε λοιπόν συνέχισε, πως θα τους απογοητεύσουμε.

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου ΠΑΣΥΔΙ Πάφου Γιαννάκης Ιωάννου δήλωσε πως μετά την άτεγκτη στάση των εργοδοτών του ΕΒΕ και του ΚΕΒΕ για την ΑΤΑ οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο την κατάργηση της που είναι κατάκτηση των εργαζομένων και είναι συνδεδεμένη με τις συλλογικές συμβάσεις , η σημερινή στάση εργασίας δεν είναι αυτοσκοπός είναι για να προωθήσουμε τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Η στάση, η θέση μας και η πρόθεση μας είναι ΑΤΑ για όλους.

Η Γενική Γραμματέας Διαφώτισης της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών Μαρία Τριανταφύλλου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως όλο αυτό που γίνεται σήμερα, δεν είναι απλά μια απεργία αλλά είναι ένα καθαρό μήνυμα αντίστασης σ’ όλη αυτή την αδικία που υφίστανται όλοι οι εργαζόμενοι αλλά πολύ περισσότερο οι νοσηλευτές. Ξέρουμε είπε, « από αγώνες, αφού κάποτε είμασταν 18 ημέρες στους δρόμους , άρα στέλνουμε το μήνυμα ότι θα αντισταθούμε μέχρι το τέλος και δεν θα κάνουμε πίσω , δίνουμε ψυχή και σώματι όλη μέρα μέσα στα Νοσοκομεία μέρα νύχτα γιορτές και αργίες»δηλώνοντας πως είναι η μοναδική άμυνα που έχουν ενάντια στην ακρίβεια. Δεν θα πειράξει κανείς την ΑΤΑ συνέχισε η κ Τριανταφύλλου προσθέτοντας πως είναι αναφέρετο δικαίωμα τους και δεν αποτελεί φιλοδώρημα, κατέληξε.

Επίσης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε πως βρίσκονται στο πλευρό του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων για να στηρίξουν τον θεσμό της ΑΤΑ και για να στηρίξουν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο κ. Φακοντής είπε πως σε καιρό ακρίβειας και πληθωρισμών τάσεων, μεγάλης αύξησης του στεγαστικού προβλήματος η ΑΤΑ είναι μια ασπίδα και ένα όπλο σε όλες αυτές τις αυξήσεις και την ακρίβεια που υπάρχει. Για αυτό πρέπει να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και να σταθούμε μαζί τους γιανα μπορεί ο θεσμός της ΑΤΑ να επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Πάφου Ευγένιος Αγαθοκλέους ανέφερε σε δηλώσεις του « είμαστε εδώ σήμερα για να υποστηρίξουμε και να διεκδικήσουμε ένα δίκαιο αίτημα και να θωρακίσουμε μια κατάκτηση χρόνου που αφορά όλους τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο εργασίας". Ελπίζω συνέχισε, ότι η σημερινή κινητοποίηση θα έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα ώστε να επιλυθεί και το πρόβλημα της ΑΤΑ.

Τέλος ο Ιωάννης Ιωάννου εκπαιδευτικός , Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής της ΟΕΛΜΕΚ Πάφου ανέφερε πως ο σύσσωμος εκπαιδευτικός κόσμος της Πάφου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης βρίσκεται σήμερα έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου δίδοντας το παρών τους και ενώνοντας τις φωνές τους μαζί με τις φωνές των υπολοίπων εργαζομένων για κάτι το αυτονόητο σε μια κοινωνία όπου το κόστος ζωής συνεχώς ανεβαίνει και οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι, η ΑΤΑ δεν είναι ούτε πολυτυέλεια αλλά είναι κάτι το αυτονόητο και πρέπει η κυβέρνηση να δει ούτως ώστε οι πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

Όπως και στις υπόλοιπες πόλεις έτσι και στην Πάφο στο ΓΝ Πάφου τα ιατρεία λειτούργησαν μέχρι τις 11:00, ενώ τα χειρουργεία περιορίστηκαν σε ένα πρωινό περιστατικό ανά αίθουσα ώστε να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της κινητοποίησης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, το ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου εξυπηρέτησε μόνο επείγοντα περιστατικά μέχρι βαθμού σοβαρότητας 3, με τη λειτουργία να καλύπτεται από προσωπικό ασφαλείας, όπως συμβαίνει και σε μη εργάσιμες ώρες. Όλα τα σχολεία στην επαρχία Πάφου έκλεισαν στις 11:00, με τους γονείς να μεταβαίνουν σ’ αυτά για τη μεταφορά των παιδιών τους, ενώ τα ολοήμερα επαναλειτούργησαν στις 14:00. Οι δημόσιες συγκοινωνίες ανέστειλαν την λειτουργία τους και στην Πάφο για το διάστημα 11:00 – 14:00. Απο την παναπεργία επηρεάστηκαν και κάποιες πτήσεις στον αερολιμένα Πάφου.

Στην παναπεργία συμμετείχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ-ΣΕΚ-ΔΕΟΚ-ΠΑΣΥΔΥ-ΟΕΛΜΕΚ-ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ-ΠΟΑΣΟ-ΠΑΣΥΚΙ-ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΚ-ΣΑΚ-ΣΥΠΥΚ.