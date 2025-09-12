Θα ζητηθεί η διαθεσιμότητα του στελέχους του Υπ. Παιδείας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας θα αποταθεί το Υπουργείο Παιδείας, την ερχόμενη Δευτέρα, με σκοπό να ζητήσει τη διαθεσιμότητα του στελέχους του υπουργείου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση. Η απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Παιδείας κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς λόγω της θέσης του θα μπορούσε να επηρεάσει με διάφορους τρόπους τις δύο παραπονούμενες που τον κατήγγειλαν. Η μία παραπονούμενη είναι επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, ενώ η δεύτερη είναι εκπαιδευτικός. Επιπρόσθετα, δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί στη θέση του, αφού έχει επαφή και με παιδιά, με επισκέψεις στα σχολεία. Να σημειωθεί ότι, η μία παραπονούμενη ήταν ανήλικη όταν δέχθηκε άσεμνη επίθεση από το συγκεκριμένο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας αποφάσισε να ζητήσει τη διαθεσιμότητά του μετά την επίσημη ενημέρωση που έλαβε από το ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, θα διωχθεί ποινικά για τα αδικήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της άσεμνης επίθεσης.

Όπως αποκάλυψε ο «Π» στη χθεσινή του έκδοση, η Νομική Υπηρεσία υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Αστυνομίας και άναψε το πράσινο φως για την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας. Δόθηκαν οδηγίες για την ετοιμασία κατηγορητηρίου και αναμένεται η καταχώρισή του στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας διερευνήθηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις, εκ των οποίων η μία αφορούσε ανήλικο θύμα, κατά τον επίδικο χρόνο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορούσε την ανήλικη ολοκληρώθηκε πριν από 15 μήνες και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία με εισήγηση για ποινική δίωξη του στελέχους. Ωστόσο, ο σχετικός φάκελος παρέμεινε στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας, εν αναμονή της ολοκλήρωσης και της δεύτερης ποινικής έρευνας που βρισκόταν σε εξέλιξη για το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης. Τελικά, η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να αναμένει την ολοκλήρωση και της δεύτερης υπόθεσης, ώστε ο χειρισμός και των δύο να είναι ενιαίος.