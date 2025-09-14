Στράτευση γυναικών: Πάει Υπουργικό το διάταγμα, Οκτώβριο η πρώτη σειρά

Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αποκάλυψε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση ειδικού διατάγματος, το οποίο θα αφορά την εθελοντική στράτευση των γυναικών στην Εθνική Φρουρά.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Αμύνεσθαι περί Πάτρης» είπε οτι η πρώτη σειρά γυναικών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν εθελοντικά αναμένεται να καταταγεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Τι προνοεί το νομοσχέδιο

Η ρύθμιση βασίζεται σε νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με αυτό η πρόσκληση των γυναικών πολιτών για εθελοντική στράτευση θα διενεργείται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς συμβαίνει με την υποχρεωτική στράτευση των αρρένων πολιτών.

Παράλληλα ο Υπουργός Άμυνας, κατόπιν της έκδοσης του διατάγματος, εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει απόφαση, έπειτα από εισήγηση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, αναφορικά με τις μονάδες και τις ημερομηνίες κατάταξης, τη διάρκεια της θητείας, τη διαδικασία, τον τρόπο καταγραφής των γυναικών πολιτών της Δημοκρατίας για στράτευση, τις συνακόλουθες στρατολογικές μεταβολές, την επιλογή και την κατανομή τους, τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, τις άδειες, τον χρόνο πραγματικής θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προς υλοποίηση της πρόσκλησης των γυναικών πολιτών και την εκπλήρωση της εθελοντικής θητείας γενικότερα.

Ειδικότερα, παρέχεται στον Υπουργό Άμυνας ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου θα διενεργείται η εθελοντική στράτευση των γυναικών.

Οι γυναίκες πολίτες δύναται να υπηρετούν εθελοντικά μόνο, εφόσον κριθούν ως ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σε αντίθεση με τους άρρενες πολίτες οι οποίοι εκπληρώνουν θητεία ακόμη και αν κριθούν ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3) ή τέταρτης (Ι/4).

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προς εξυπηρέτηση και διασφάλιση του κυριότερου σκοπού εισαγωγής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών πολιτών, ήτοι της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς.

Στο νομοσχέδιο επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα για εφεδρική υπηρεσία στις γυναίκες που θα εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική θητεία, δεδομένου ότι τους ζητηθεί και αποδεχθούν την ένταξή τους στην εφεδρεία. Διασαφηνίζεται εξάλλου ότι οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που καθορίζουν την υποχρεωτική στράτευση, αφορούν μόνο τους άρρενες πολίτες της Δημοκρατίας.

Αναφέρεται ότι η εθελοντική στρατιωτική θητεία, η οποία έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες, έχει τα αντίστοιχα ίδια αποτελέσματα και συνέπειες με την πραγματική θητεία. Στα έννομα αποτελέσματα θα περιλαμβάνεται η πίστωση μονάδων στις κοινωνικές ασφαλίσεις, καθώς και η πίστωση μονάδων για διορισμό στην εκπαιδευτική υπηρεσία και σε άλλες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας.

Η εφεδρική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά καθίσταται δυνητική και όχι υποχρεωτική τόσο για τις γυναίκες που εκπλήρωσαν εθελοντική στρατιωτική θητεία όσο και για τις γυναίκες που προσλαμβάνονται στην Εθνική Φρουρά με σύμβαση ως οπλίτες.