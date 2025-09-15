Λεμεσός: Συλλήψεις για πυροβολισμούς και επίθεση σε αστυνομικό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρεις συλλήψεις για υπόθεση πυροβολισμών σε φαρμακείο και επεισόδιο με επικίνδυνη οδήγηση και επίθεση σε αστυνομικό καταγράφηκαν στη Λεμεσό.

Σε δύο σοβαρές υποθέσεις επενέβη η Αστυνομία στη Λεμεσό τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, με συλλήψεις για περιστατικά πυροβολισμών και αντίστασης κατά της αρχής.

Αναφορικά με την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών σε φαρμακείο, οι αρχές προχώρησαν αργά χθες το απόγευμα στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 25 και 36 ετών, και οι δύο από την επαρχία Λεμεσού. Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 57 ετών, που είχε συλληφθεί νωρίτερα.

Σε ξεχωριστό περιστατικό που εκτυλίχθηκε γύρω στις 3:20 το απόγευμα της Κυριακής, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν όχημα να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει με επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση. Σε σημείο όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε απότομα, τρία άτομα τράπηκαν σε φυγή πεζή. Ο οδηγός, 32χρονος κάτοικος Λεμεσού, ανακόπηκε από αστυνομικό τον οποίο και έσπρωξε σε προσπάθεια διαφυγής, αλλά τελικά συνελήφθη με τη συνδρομή δεύτερου μέλους της Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς φέρεται να οδηγούσε χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς ασφάλιση.

