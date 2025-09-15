Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κανονικά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με την Αστυνομία δεν έχουν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Κανονικά στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού, στον οποίο λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα, είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, τα εμπλεκόμενα οχήματα, έχουν μετακινηθεί στην λωρίδα ασφαλείας και η τροχαία κίνηση, συνεχίζεται κανονικά και στις δύο λωρίδες.

Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσό, μετά τη σήραγγα, λόγω οδικής σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

