Απειλές σε πολίτες και δημοσιογράφους προκαλούν ανησυχία για την ελευθερία της έκφρασης - Τι ειπώθηκε ενώπιον Βουλής

Απειλές που στοχεύουν στη φίμωση, τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και την αποθάρρυνση της δημόσιας κριτικής λαμβάνουν πολίτες και δημοσιογράφοι στην Κύπρο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απειλή που δέχθηκε δημοσιογράφος: «Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή». Παράλληλα, πολίτης απειλήθηκε από πρώην μέλος της ΚΥΠ με λόγια όπως «Πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα».

Το ζήτημα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από αυτεπάγγελτη εγγραφή της βουλευτή Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία επεσήμανε πως ολοένα και αυξάνονται οι καταγγελίες τέτοιας φύσεως.

Καταγγελίες από πολίτες και δημοσιογράφους

Η αφορμή ήταν πρόσφατη καταγγελία πολίτη που δέχθηκε απειλές από αστυνομικό και πρώην μέλος της ΚΥΠ. Ωστόσο, η κ. Χαραλαμπίδου επεσήμανε ότι έχει λάβει πάνω από πέντε καταγγελίες από γνωστούς δημοσιογράφους για απειλές σχετικά με άρθρα και ρεπορτάζ τους.

Η παραπονούμενη Νικολέττα Τσικκίνη ανέφερε ότι θίγονται τα δικαιώματά της και υπογράμμισε πως απειλήθηκε από μέλος της ΚΥΠ. «Έχουμε να κάνουμε με την προστασία της υπόληψης, της τιμής και της ασφάλειάς μου», δήλωσε. Παράλληλα, τόνισε πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προστατεύσει τον εαυτό του από τέτοιες απειλές.

Ο δικηγόρος της, Αλέκος Αργυρού, επισήμανε ότι όταν οι απειλές προέρχονται από λειτουργό με εξουσία και πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, αποτελούν σοβαρή παρέμβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα και πιθανή κατάχρηση εξουσίας. «Συνιστούν απειλή και αποκτούν τον χαρακτήρα εκφοβισμού και καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο αστυνομικός διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ιωάννης Χειμώνας, σημείωσε πως η ΚΥΠ λειτουργεί με εσωτερικούς κανονισμούς και δεν είναι σαφές πώς θα χειριστεί το περιστατικό. Ο ίδιος τόνισε ότι η Αστυνομία δεν γνωρίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς της ΚΥΠ, ενώ το καταγγελλόμενο μέλος έχει μετακινηθεί σε άλλο τμήμα.

Δημοσιογράφοι υπό πίεση

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος, επεσήμανε ότι η κριτική είναι θεμελιώδης για το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Υπογράμμισε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις απειλών κατά της ζωής δημοσιογράφων, προπηλακισμών και υβριστικών σχολίων για ρεπορτάζ τους. Παράλληλα, ανέφερε πως ένας στους τρεις δημοσιογράφους δέχθηκε αποτροπή για ρεπορτάζ και το 62% βιώνει εργασιακή ανασφάλεια, γεγονός που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης.

Οργανωμένες επιθέσεις και διαδικτυακός εκφοβισμός

Βουλευτές της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασαν την υποψία ότι πολλές απειλές και προσπάθειες φίμωσης γίνονται οργανωμένα, χρησιμοποιώντας ψεύτικους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τόνισε την ανάγκη θεσμικού ελέγχου, πλουραλισμού και προστασίας της ελευθερίας έκφρασης.

Βουλευτές, όπως ο Γιώργος Κουκουμάς και ο Χρίστος Σενέκης, επισήμαναν περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και επιθέσεων σε δημοσιογράφους και διαδηλωτές, ενώ η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε πως η ελευθερία της έκφρασης πλήττεται από οργανωμένα τρολς, δημιουργώντας παρενόχληση και ανασφάλεια των πολιτών.

Η Ρίτα Σούπερμαν υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος των πολιτών να εκφράζονται ελεύθερα, ενώ ο βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου πρότεινε να εξεταστεί το ζήτημα στην Επιτροπή Θεσμών μέσω κλειστής συνεδρίασης.