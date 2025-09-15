Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι για πυροβολισμούς σε φαρμακείο στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το δικαστήριο δεν ικανοποιήθηκε από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον του.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού απέρριψε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για 8ήμερη κράτηση των τριών προσώπων που συνελήφθηκαν χθες, σε σχέση με την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον φαρμακείου, την περασμένη Παρασκευή.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, λόγω ενστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, το δικαστήριο αποφάσισε όπως οι τρεις συλληφθέντες, 57, 25 και 36 χρόνων, αφεθούν ελεύθεροι, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον του.

Την υπόθεση είχε καταγγείλει η 61χρονη ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή και από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρίφθηκαν πυροβολισμοί, με πυροβόλο όπλο, προς τη γυάλινη προθήκη του υποστατικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠυροβολισμοίΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited