Καταχωρίσθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το κατηγορητήριο εναντίον του στελέχους του Υπ.Παιδείας το οποίο κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Καταχωρίσθηκε χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το κατηγορητήριο εναντίον του στελέχους του Υπουργείου Παιδείας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση. Το κατηγορητήριο θα επιδοθεί στον ίδιο τα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η υπόθεση ορίστηκε για εκδίκαση αρχές Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου με σκοπό να απαντήσει στις κατηγορίες που του καταλογίζονται.

Στο μεταξύ, διαβιβάστηκε χθες στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας το γραπτό αίτημα της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας για να τεθεί σε διαθεσιμότητα το εν λόγω στέλεχος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του. Η απομάκρυνσή του από το υπουργείο κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς λόγω της θέσης του μπορεί να επηρεάσει με διάφορους τρόπους τις δύο παραπονούμενες που τον κατήγγειλαν. Η μία παραπονούμενη είναι επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, ενώ η δεύτερη είναι εκπαιδευτικός. Να σημειωθεί ότι η μία παραπονούμενη ήταν ανήλικη όταν δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από το συγκεκριμένο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, κατά την επίμαχη περίοδο το συγκεκριμένο αδίκημα θεωρείτο άσεμνη επίθεση.

Πρόωρη αφυπηρέτηση;

Πληροφορίες φέρουν το υπό κατηγορία στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας να μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να αφυπηρετήσει πρόωρα, σε μια προσπάθεια να σώσει τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα, καθώς σε περίπτωση καταδίκης θα ακολουθήσει πειθαρχική έρευνα. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, αν υποβληθεί τελικά ένα τέτοιο αίτημα, θα εξεταστεί από την ΕΔΥ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνει αποδεκτό.

Δυο τα θύματα

Εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας διερευνήθηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις, εκ των οποίων η μία αφορούσε ανήλικο θύμα κατά τον επίδικο χρόνο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορούσε την ανήλικη ολοκληρώθηκε πριν από 15 μήνες και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία με εισήγηση για ποινική δίωξη του στελέχους. Ωστόσο, ο σχετικός φάκελος παρέμεινε στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας, εν αναμονή της ολοκλήρωσης και της δεύτερης ποινικής έρευνας, που βρισκόταν σε εξέλιξη για το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης. Τελικά, η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να αναμένει την ολοκλήρωση και της δεύτερης υπόθεσης, ώστε ο χειρισμός και των δύο να είναι ενιαίος.