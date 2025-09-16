Δίκη Αϊκούτ: Νέες μαρτυρίες ιδιοκτητών

Με τις μαρτυρίες άλλων πέντε ιδιοκτητών ή κληρονόμων γης στα κατεχόμενα συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης σφετερισμού με κατηγορούμενο τον Τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Για την πιο σοβαρή υπόθεση σφετερισμού που βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίων, αναμένεται να βρεθούν ως μάρτυρες κατηγορίας όλοι οι ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι της γης που επηρεάστηκε από τις παράνομες αναπτύξεις της κατασκευαστικής εταιρείας του κατηγορούμενου.

Την περασμένη βδομάδα κατέθεσαν οι πρώτοι ιδιοκτήτες και κατά τη χθεσινή δικάσιμο η Κατηγορούσα Αρχή κλήτευσε άλλους πέντε. Στις επόμενες δικασίμους αναμένεται να δώσουν μαρτυρία και οι υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι που καταπατήθηκαν οι περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων κινήθηκαν περίπου στην ίδια γραμμή. Επιβεβαίωσαν ότι τους ανήκει το τεμάχιο ή κάποιο μερίδιο, ότι ουδέποτε έδωσαν άδεια ή τη συγκατάθεσή τους σε οποιαδήποτε εταιρεία ή σε ιδιώτη για την αξιοποίηση της περιουσίας τους και ότι ουδέποτε αποτάθηκαν στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων ή έχουν πρόθεση να το πράξουν. Άπαντες δήλωσαν στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου ότι έχουν παράπονο από τις παράνομες αναπτύξεις που έγιναν εντός των τεμαχίων τους. Επίσης σε όλους τους μάρτυρες επιδείχθηκαν τοπογραφικά σχέδια και υπέδειξαν τον ακριβή αριθμό του τεμαχίου τους.

Ο Αϊκούτ αντιμετωπίζει 242 κατηγορίες οι οποίες αφορούν δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία άλλων, παράνομη κατοχή και νομή γης άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσίες εν σχέσει με τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η αναφερόμενη ακίνητη ιδιοκτησία αφορά κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιουσίες, ευρισκόμενες σε κατεχόμενα χωριά της Αμμοχώστου (Γαστριά, Ακανθού, Τρίκωμο) και της Κερύνειας (Άγιο Αμβρόσιο), στις οποίες περιουσίες ανεγείρονται κατοικίες ή τουριστικές μονάδες (Caesar Blue Resort, Caesar Beach, Caesar Bay, Caesar Cliff Resort).

Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου για την υπόθεση Αϊκούτ θα συνεχιστεί την ερχόμενη βδομάδα με νέους μάρτυρες κατηγορίας. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο όρισε τις επόμενες δύο δικασίμους, στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου, διατάσσοντας παράλληλα όπως ο κατηγορούμενος εξακολουθήσει να είναι υπό κράτηση για τους ίδιους λόγους που αποφασίστηκε η κράτησή του.

Η σύλληψη

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου κατέθεσε χθες και ο αστυφύλακας ο οποίος συνέλαβε τον Σιμόν Αϊκούτ, τον Ιούνιο του 2024, όταν επιχείρησε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος στη Δερύνεια.

Όπως είπε, στις 07/06/2024 και ώρα 14.40 ταυτοποίησε κατά τον έλεγχο πορτογαλικού διαβατηρίου τα στοιχεία του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο stop list της Αστυνομίας καθώς εναντίον του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ενημέρωσε τον Αϊκούτ για τη σύλληψη και για τα δικαιώματά του, ωστόσο αυτός αρνήθηκε να τα παραλάβει, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε θέματα υγείας, χωρίς ωστόσο να προβεί σε άλλη ενέργεια. Ανέφερε επίσης ότι στην αγγλική γλώσσα ενημέρωσε τον Αϊκούτ για τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΤΑΕ Αμμοχώστου.