Πάει για διατηρητέο το παλιό Κτηνιατρείο (φώτος)

Ένα ιστορικό κτήριο από την εποχή της Αποικιοκρατίας στην Κύπρο βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια εγκλωβισμένο στη γραφειοκρατία και παρατημένο στο έλεος του χρόνου και των καιρικών συνθηκών. Πρόκειται για το παλιό κτήριο του Κτηνιατρείου Λευκωσίας, το οποίο εδώ και μία πενταετία περίπου έχει εγκαταλειφθεί, αφού κρίθηκε επικίνδυνο για χρήση λόγω των στατικών προβλημάτων στη στέγη του.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, οι Υπηρεσίες έχουν προβεί εδώ και αρκετό καιρό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συντήρησή του, όμως οι απαιτούμενες διαδικασίες καθυστερούν την πρόοδο.

«Μπήκε στα κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος κι εμείς θέλουμε να το συντηρήσουμε», εξήγησε. Η πολυετής εγκατάλειψή του, σημείωσε, δεν ήταν ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. «Αντιθέτως, όταν διαπιστώθηκε η επικινδυνότητά του, μετακινήθηκε το προσωπικό και ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να προβεί στον απαραίτητο στατικό έλεγχο και να αξιολογήσει τη δομική καταλληλότητα του κτηρίου. Αναμένουμε τα Δημόσια Έργα να έρθουν να κάνουν τη μελέτη και να μας πουν πώς θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση», σημείωσε.

Στον κατάλογο διατηρητέων

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Λευτέρης Ελευθερίου, επιβεβαίωσε στον «Π» ότι η διαδικασία ανακήρυξης του κτηρίου ως διατηρητέο «βρίσκεται υπό εξέλιξη» και αναμένεται να ετοιμαστεί μελέτη «για να διαφανούν ποιες εργασίες χρειάζονται για τη συντήρηση και ανακαίνισή του».

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κτηρίου, το οποίο χρονολογείται από την Αγγλοκρατία, επιβάλλει τη διατήρηση του χαρακτήρα του, με όποιες παρεμβάσεις χρειαστούν για τη συντήρησή του. «Πρέπει να διατηρηθεί η όψη του, ώστε να συνάδει με τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του», τόνισε ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Το πλάνο είναι να μετατραπεί σε ένα πολυλειτουργικό κέντρο που θα αναδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Η πρόταση περιλαμβάνει όχι μόνο την ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου αλλά και την αξιοποίησή του, με τη δημιουργία χώρου εκδηλώσεων και διαλέξεων, για επιμόρφωση κτηνοτρόφων και παραγωγών που μεταποιούν κτηνοτροφικά προϊόντα, ακόμα και με τη δημιουργία ενός μικρού μουσείου. «Στόχος ο χώρος να γίνει επισκέψιμος και για μαθητές, όπου θα μπορούν να ενημερωθούν για την κτηνοτροφία στην Κύπρο, τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, την υγεία των ζώων και την αλληλεξάρτηση της κτηνοτροφίας με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη», κατέληξε ο κ. Πίπης.