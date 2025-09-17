Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 46χρονου στη Λεμεσό για παράνομη κατοχή περιουσίας

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 46χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ύποπτα αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Υπό κράτηση τέθηκε 46χρονος στη Λεμεσό, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής περιουσίας.

Η σύλληψη προέκυψε μετά από πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία, αναφορικά με κλοπιμαία περιουσία. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε εγκαταλειμμένο κτίριο, όπου εντοπίστηκε ο ύποπτος, βρέθηκαν διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Ο 46χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευση και κατοχή των αντικειμένων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να τεθεί υπό κράτηση.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού.

