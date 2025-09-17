Η GRECO συνιστά μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής Αρχηγού και Υπαρχηγού Αστυνομίας

Σημαντική πρόοδο έχει σημειώσει η Κύπρος στην ενίσχυση του νομικού της πλαισίου για την πρόληψη της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας στην κεντρική Κυβέρνηση και την Αστυνομία, σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην έκθεση επισημαίνεται ωστόσο ότι απαιτούνται ακόμη περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στην έκθεση του 2023, με τις 22 συστάσεις που εκδόθηκαν προς τη χώρα, η GRECO καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει εφαρμόσει πλήρως έξι συστάσεις και μερικώς 13. Τρεις συστάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί.

Ορισμένες από τις συστάσεις που εκκρεμούν αφορούν την ανάγκη ανάπτυξης μιας συντονισμένης στρατηγικής βασισμένης στην αξιολόγηση κινδύνου για την προώθηση της ακεραιότητας των προσώπων με ανώτατες εκτελεστικές λειτουργίες, την αναθεώρηση του καθεστώτος μετά την πρόσληψη, την ενίσχυση της στελέχωσης της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και την απλοποίηση του έργου των φορέων εποπτείας κατά της διαφθοράς. Απαιτούνται επίσης περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες.

Η GRECO συνιστά μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής του Αρχηγού και του Υπαρχηγού Αστυνομίας, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες προαγωγής και μετάθεσης, καθώς και βελτιώσεις στο πειθαρχικό σύστημα.

ΠΤΔ: Η κυβέρνηση προσηλωμένη στη διαφάνεια

Ικανοποίηση για τις διαπιστώσεις στην έκθεση Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO, εκφράζει σε γραπτή δήλωση ο Προέδρος της Δημοκρατίας.

Επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό πλήρους και μερικής συμμόρφωσης ξεπερνά το 85%, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό συνολικό μέσο όρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι με σταθερά βήματα, η Κύπρος ανακτά την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο.

Προσθέτει ότι η πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια διαρκής, συλλογική υποχρέωση θεσμών και πολιτών. Κανείς, αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δεν είναι υπεράνω της φήμης και του κύρους της πατρίδας μας, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ