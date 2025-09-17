Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διευκρινίσεις Δικηγορικού Συλλόγου για παραίτηση Στεφάνου: Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για διαχωρισμό εξουσιών Γ.Ε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ΠΔΣ διαβεβαιώνει στην ανακοίνωση του, ότι μόλις καταλήξει σε απόφαση, αυτή θα κοινοποιηθεί στα μέλη του.

Συνεχίζεται η συζήτηση για τα νομοσχέδια που αφορούν τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, στη σκία της παραίτησης του έγκριτου Νομικού Ηλία Στεφάνου, από την Επιτροπή Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ) να προχωρεί σε διευκρινίσεις με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης, και να τοποθετείται προς τα μέλη του.

Μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, όπου εξετάστηκε το ζήτημα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ διατύπωσε προκαταρκτικές θέσεις και προβληματισμούς για τα πολύπλοκα νομικά και συνταγματικά ζητήματα που εγείρονται. Όπως επισημαίνεται, το θέμα κρίνεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτεί εις βάθος μελέτη, πριν ο Σύλλογος προχωρήσει σε τελική τοποθέτηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οριστική απόφαση του ΠΔΣ θα ληφθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες θα εξετάσουν τα νομοσχέδια σε εξειδικευμένους τομείς. Ακολούθως, το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφασιστεί η επίσημη θέση του Συλλόγου.

Ο ΠΔΣ διαβεβαιώνει στην ανακοίνωση του, ότι μόλις καταλήξει σε απόφαση, αυτή θα κοινοποιηθεί στα μέλη του.

Η συζήτηση γύρω από τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα συνεχίζει να προκαλεί έντονες νομικές και πολιτικές συζητήσεις, με τον ΠΔΣ να διαδραματίζει ρόλο θεσμικού συμβούλου και να επιδιώκει τεκμηριωμένη στάση στο ζήτημα.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited