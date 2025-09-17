Διευκρινίσεις Δικηγορικού Συλλόγου για παραίτηση Στεφάνου: Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για διαχωρισμό εξουσιών Γ.Ε

Συνεχίζεται η συζήτηση για τα νομοσχέδια που αφορούν τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, στη σκία της παραίτησης του έγκριτου Νομικού Ηλία Στεφάνου, από την Επιτροπή Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ) να προχωρεί σε διευκρινίσεις με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης, και να τοποθετείται προς τα μέλη του.

Μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, όπου εξετάστηκε το ζήτημα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ διατύπωσε προκαταρκτικές θέσεις και προβληματισμούς για τα πολύπλοκα νομικά και συνταγματικά ζητήματα που εγείρονται. Όπως επισημαίνεται, το θέμα κρίνεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτεί εις βάθος μελέτη, πριν ο Σύλλογος προχωρήσει σε τελική τοποθέτηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οριστική απόφαση του ΠΔΣ θα ληφθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες θα εξετάσουν τα νομοσχέδια σε εξειδικευμένους τομείς. Ακολούθως, το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφασιστεί η επίσημη θέση του Συλλόγου.

Ο ΠΔΣ διαβεβαιώνει στην ανακοίνωση του, ότι μόλις καταλήξει σε απόφαση, αυτή θα κοινοποιηθεί στα μέλη του.

Η συζήτηση γύρω από τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα συνεχίζει να προκαλεί έντονες νομικές και πολιτικές συζητήσεις, με τον ΠΔΣ να διαδραματίζει ρόλο θεσμικού συμβούλου και να επιδιώκει τεκμηριωμένη στάση στο ζήτημα.