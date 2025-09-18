Σύγχρονη, απλοποιημένη και αναπτυξιακή φορολογική μεταρρύθμιση επιδιώκουν οι φορείς των Επαγγελματικών Υπηρεσιών

Υπέρ της προώθησης μιας σύγχρονης, απλοποιημένης και ενισχυτικής της αναπτυξιακής πορείας της χώρας φορολογικής μεταρρύθμισης, τάσσονται όλοι οι φορείς των Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στο 3ο Συνέδριο «Επαγγελματικές Υπηρεσίες και Οικονομία», που οργάνωσε η Εταιρεία FMW Financial Media Way, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι τάσσονται υπέρ της προώθησης της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά ζητούν όπως αυτή εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο σύστημα, απλοποιήσει τις διαδικασίες για παρόχους φορολογικών υπηρεσιών και φορολογούμενους και συμβάλλει στην παραπέρα ανάπτυξη της οικονομίας.

Στην ίδια γραμμή πλεύσης κινήθηκαν και οι εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον στόχο της φορολογικής μεταρρύθμισης, ο οποίος, όπως είπαν, είναι αφενός η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και αφετέρου η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βάρων.

Ειδική αναφορά έγινε για την καλή πορεία της οικονομίας, η οποία τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης 3% του ΑΕΠ, χαρακτηρίζεται από μειωμένη ανεργία της τάξης του 4.6%, μειωμένο πληθωρισμό 2% και έχει προοπτική μείωσης του δημοσίου χρέους κάτω από το 60% του ΑΕΠ.

Επίσης, από όλους τους ομιλητές τονίστηκε η μεγάλη σημασία της φορολογικής μεταρρύθμισης σε σχέση με τον τομέα των ξένων επενδύσεων και την ανάγκη για διαφύλαξη του ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος της Κύπρου.

Ακόμα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της δικαιοσύνης και εκφράστηκε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό, για επιτάχυνση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης και για ψηφιοποίηση.

Σημαντική επισήμανση από όλους τους ομιλητές είναι το ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον, αφού ο τομέας των υπηρεσιών συνεισφέρει περίπου 75% στο ΑΕΠ της χώρας.

Χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυναν οι εξής:

• Ανώτερη Λειτουργός ΦΠΑ Επικεφαλής Μονάδας Φορολογικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών κα. Νάγια Συμεωνίδου

• Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Πανίκκος Βάκκου

• Προέδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βορκάς

•Διευθυντής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τράπεζας Κύπρου, κ. Ζαχαρίας Μαραγκός

Στην Ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, μίλησαν οι ακόλουθοι:

• Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, κα. Ειρήνη Μυλωνά Χρυσοστόμου

• Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης ΚΕΒΕ, κα. Στάλω Δημοσθένους

• Αντιπρόεδρος ΟΕΒ, κ. Δημήτρης Βάκης

• Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Invest Cyprus, κα. Λία Ρίρη

• Προϊστάμενη Διεύθυνσης Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου και του Νομικού Τμήματος του ΧΑΚ, κα. Αγγελική Φράγκου

• Πρόεδρος CIFA, κα Μαρία Παναγιώτου

Στην Ενότητα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΛΟΝ, μίλησαν οι εξής:

• Προϊστάμενη Κλάδου Φορολογικών Γνωματεύσεων (Άμεση Φορολογία) Τμήμα Φορολογίας, κα. Σταυρούλα Βρασίδα

• Γενικός Διευθυντής ΑΔΕΕλΕπ, κ. Πάνος Προδρομίτης

• Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής ΣΕΛΚ, κ. Ανδρέας Καραολής

•Διευθυντής Θεμάτων Φορολογίας K. Treppides & Co Ltd Group, κ. Γιώργος Παναγιώτου

Στην Ενότητα NOMIKEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, έκανε παρουσίαση η:

•Διευθύνουσα Σύμβουλος, Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος, ANDRIA G. PAPAGEORGIOU., κα. Άντρια Γ. Παπαγεωργίου

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίηση τους για το υψηλό επίπεδο του Συνεδρίου και τις ενδιαφέρουσες ομιλίες από τους ομιλητές.

Το Συνέδριο οργάνωσε η εταιρεία FMW Financial Media Way και ήταν κάτω υπό την αιγίδα του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Χρυσός χορηγός ήταν η Τράπεζα Κύπρου και υποστηρικτής η εταιρεία Treppides & Co. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η οικονομική ιστοσελίδα nomisma.com.cy και το περιοδικό nomisma.