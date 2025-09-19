Λουκέτο σε τρία λατομεία της Ξυλοφάγου

Ανέστειλαν τις εργασίες τους, από νωρίς χθες το πρωί, τα τρία λατομεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ξυλοφάγου, εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας. Πρόκειται για τα λατομεία των εταιρειών «Κάος Λτδ», «Iacovou Bros (constructions) quarrying operations LTD» και «Μ.Ε.Λ» (Μουζούρης Εταιρεία Λατομείων), τα οποία εδώ και επτά χρόνια ζητούν επανειλημμένα την επέκταση της λατομικής περιοχής, χωρίς ωστόσο το αίτημά τους να ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό οι περίπου 80 εργαζόμενοι στα λατομεία κατήλθαν σε 48ωρη στάση εργασίας, προειδοποιώντας μάλιστα με κλιμάκωση των μέτρων τους.

«Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από το 2018 για επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου, το αίτημά μας παραμένει σε εκκρεμότητα. Μας ζητούν να περιμένουμε ακόμα 2-3 χρόνια, τη στιγμή που τα αποθέματα εξαντλούνται, το προσωπικό απειλείται με μαζική ανεργία και η τοπική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς νέες δικαιολογίες για την καθυστέρηση στις διαδικασίες επέκτασης της λατομικής ζώνης. Δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη περιοχή κι ένας ολόκληρος κλάδος να τιμωρείται συλλογικά και να συνεχίζεται η ομηρία του εξαιτίας ατέλειωτων γραφειοκρατικών διαδικασιών, την ίδια ώρα που η κοινότητα και οι τοπικοί φορείς έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή τους», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τρεις επηρεαζόμενες εταιρείες λατομείων, προσθέτοντας πως η λειτουργία τους στηρίζει πέραν των 60 οικογενειών εργαζομένων, δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις καθώς και την οικοδομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Θέση των εταιρειών είναι ότι περαιτέρω καθυστέρηση στην επέκταση της λατομικής ζώνης της περιοχής θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο οριστικό κλείσιμο των λατομείων, με καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καθότι η λειτουργία τους θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου - Λάρνακας.

Τα βασικά αιτήματα που προβάλλουν οι εταιρείες λατομείων είναι η άμεση έγκριση της επέκτασης βάσει της αίτησης του 2018 και σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς, η έγκριση για έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στην αιτούμενη λατομική ζώνη λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και η παραχώρηση νέας κατάλληλης περιοχής προς την κατεύθυνση του buffer zone του πεδίου βολής των Β.Β. ως προσωρινή λύση.

Οι εταιρείες προειδοποιούν ότι εάν δεν υπάρξει έμπρακτη ανταπόκριση στα αιτήματά τους, τότε θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.