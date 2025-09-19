€3 εκατ. για να πρωταγωνιστεί η Κύπρος σε ξένες σειρές

Αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίων ύψους €3,3 εκατ. κατέθεσε στη Βουλή για έγκριση το Υπουργείο Οικονομικών. Τα χρήματα θα καταβληθούν ως χορηγίες για την κάλυψη δαπανών ξένων εταιρειών παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και σειρών, οι οποίες χρησιμοποίησαν την Κυπριακή Δημοκρατία για τα γυρίσματά τους. Μόλ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!