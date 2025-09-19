Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

€3 εκατ. για να πρωταγωνιστεί η Κύπρος σε ξένες σειρές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Το Υπουργείο Οικονομικών θα καλύψει μέρος των εξόδων των ξένων εταιρειών παραγωγής, προσφέροντας οικονομικά και φορολογικά κίνητρα με αντάλλαγμα την προβολή της Κύπρου

Αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίων ύψους €3,3 εκατ. κατέθεσε στη Βουλή για έγκριση το Υπουργείο Οικονομικών. Τα χρήματα θα καταβληθούν ως χορηγίες για την κάλυψη δαπανών ξένων εταιρειών παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και σειρών, οι οποίες χρησιμοποίησαν την Κυπριακή Δημοκρατία για τα γυρίσματά τους. Μόλ...

ΚΥΠΡΟΣτηλεοπτικές σειρέςσειράσειρέςτηλεοπτική σειρά

