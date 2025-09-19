Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο «Πουρνάρα» 16 παράτυποι μετανάστες- Χειροπέδες σε 9 άτομα για διακίνηση μεταναστών

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, χθες γύρω στις 9:30 το βράδυ, μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής, εντόπισαν στον κύριο δρόμο του χωριού Περιστερώνας, 16 παράτυπους μετανάστες, οκτώ εκ των οποίων, ήταν ανήλικοι.

Στο «Πουρνάρα» μεταφέρθηκαν 16 παράτυποι μετανάστες που εντοπίστηκαν την Πέμπτη από την Αστυνομία στην Περιστερώνα, ενώ συνελήφθησαν άλλα εννέα πρόσωπα για το αδίκημα της υποβοήθησης και διακίνησης παράτυπων μεταναστών.

Στην περιοχή, εντοπίστηκαν επίσης να κινούνται ύποπτα, τρία οχήματα στα οποία επέβαιναν συνολικά, εννέα πρόσωπα, τα οποία και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της υποβοήθησης διακίνησης παράτυπων μεταναστών και αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Όσον αφορά τους 16 παράτυπους μετανάστες, αυτοί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα», στην Κοκκινοτριμιθιά.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Μόρφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

