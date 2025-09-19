Επίσκεψη καλής θέλησης από το Ινδικό Ναυτικό Πλοίο (INS) «Τρικάντ» στη Λεμεσό: Ένα ορόσημο στην αμυντική συνεργασία Ινδίας-Κύπρου

Σε ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, το Ινδικό Ναυτικό Πλοίο (INS) «Trikand», μια υπερσύγχρονη φρεγάτα κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Talwar, θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Λεμεσού της Κύπρου, από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει την αυξανόμενη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, με γνώμονα τις πρόσφατες δεσμεύσεις υψηλού επιπέδου και κοινές δεσμεύσεις για περιφερειακή ασφάλεια, θαλάσσια συνεργασία και αμοιβαία ευημερία.

2. Ο ελλιμενισμός του INS «Trikand» αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των ηγετών της Ινδίας και της Κύπρου κατά τη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψης του Αξιότιμου Πρωθυπουργού της Ινδίας, κ. Narendra Modi, στην Κύπρο από τις 15 έως τις 16 Ιουνίου 2025. Η Κοινή Δήλωση για την Εφαρμογή της Περιεκτικής Εταιρικής Σχέσης στις 16 Ιουνίου 2025 σκιαγραφεί ένα μακρόπνοο Σχέδιο Δράσης 2025-29, με έμφαση στην ενισχυμένη αμυντική βιομηχανική συνεργασία, την κοινή ναυτική εκπαίδευση και τη φιλοξενία ινδικών ναυτικών πλοίων σε κυπριακά λιμάνια.

3. Κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού, το INS «Trikand» θα συμμετάσχει σε επαγγελματικές και διπλωματικές δραστηριότητες για την ενίσχυση των ναυτικών δεσμών. Αυτές περιλαμβάνουν μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διοικητή του Κυπριακού Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχο Μηνά Σολομωνίδη, μια δεξίωση που θα παραθέσει επί του πλοίου ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας, κ. Manish, και ο Διοικητής του INS «Trikand», Πλοίαρχος Sachin Kulkarni, και μια εκδήλωση γιόγκα. Το INS «Trikand» θα είναι επίσης ανοιχτό για το ευρύ κοινό στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ. Στις 24 Σεπτεμβρίου, το INS «Trikand» θα πραγματοποιήσει κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) με το Κυπριακό Ναυτικό.

4. «Η Ινδία και η Κύπρος ενώνονται από τη δέσμευσή τους στις δημοκρατικές αξίες, τη θαλάσσια ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Εξοχότατος Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο. «Η άφιξη του INS «Trikand», μετά την ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι και την Κοινή Διακήρυξη, συμβολίζει τη διαρκή φιλία μας και τις συναρπαστικές προοπτικές για διμερείς αμυντικούς δεσμούς. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον Πλοίαρχο Κουλκάρνι και το πλήρωμά του, που ενσαρκώνουν τον επαγγελματισμό και την αριστεία του Ινδικού Ναυτικού».

Σχετικά με το INS «Trikand»

5. Το INS «Trikand», που τέθηκε σε υπηρεσία στις 29 Ιουνίου 2013, είναι ένα πολεμικό πλοίο 4.035 τόνων (πλήρους φορτίου), μήκους 124,8 μέτρων, με πλήρωμα 180 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 18 αξιωματικών. Εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ BrahMos (εμβέλεια: 300 χλμ., ταχύτητα: Mach 3), τεχνολογίες stealth και ένα ελικόπτερο Kamov Ka-31, διαπρέπει σε αντιαεροπορικό, αντιεπιφανειακό και ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Η διακεκριμένη υπηρεσία του περιλαμβάνει ανθρωπιστικές αποστολές στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και συμμετοχή σε πολυεθνικές ασκήσεις όπως η Naseem Al Bahr με το Ομάν (13-18 Οκτωβρίου 2018) και η άσκηση Bright Star 2025 στην Αίγυπτο (27 Αυγούστου - 11 Σεπτεμβρίου 2025), αναδεικνύοντας τον ρόλο του στην θαλάσσια ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια.