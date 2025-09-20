ΠΑΣΥΔΥ: Απειλείται η προστασία των δασών με τη μεταφορά του Τμήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών

Ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Δασών, μέλος της ΠΑΣΥΔΥ, εκφράζει έντονη ανησυχία για την απόφαση της Κυβέρνησης να μεταφέρει μέρος του Τμήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ υπογραμμίζει ότι η μετακίνηση αυτή συνιστά διάσπαση της δασικής διαχείρισης και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των δασών και τις επακόλουθες συνέπειες στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση , η δασική πυροπροστασία δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ολιστική διαχείριση των δασών, καθώς όλες οι δραστηριότητες του Τμήματος – από τον δασικό προγραμματισμό και την προστασία της βιοποικιλότητας μέχρι τη δασική αναψυχή και την παραγωγή ξυλείας – συνδέονται άμεσα με την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Η ΠΑΣΥΔΥ επισημαίνει ότι το 95% του προσωπικού συμμετέχει ενεργά στα Προγράμματα Επιφυλακής και Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και υπενθυμίζει ότι ιστορικά έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των κρατικών δασών. Αντί να ενισχυθεί το υπάρχον σύστημα, η απόφαση για μεταφορά κινδυνεύει να το αποδομήσει, προειδοποιεί η συντεχνία.

Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί εκ νέου την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση, στηριζόμενη σε επιστημονική τεκμηρίωση, εμπειρία και ιστορικά διαμορφωμένες πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των δασών της Κύπρου.