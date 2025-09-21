Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μια ακτίδα ζωής στην Αθαλάσσα - Γεννήθηκε το τρίτο κυπριακό γαϊδουράκι

Το κυπριακό γαϊδουράκι θεωρείται ως είδος προς εξαφάνιση και από το 2008 έχει κηρυχθεί προστατευόμενο ζώο.

Γεννήθηκε πρόσφατα το τρίτο κυπριακό γαϊδουράκι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας (ΚΠΕΕ), όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το φιλόξενο περιβάλλον αλλά και η συστηματική φροντίδα που παρέχεται από το Τμήμα Δασών στο ΚΠΕΕ Αθαλάσσας αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες που βοηθούν στην αναπαραγωγή και διαβίωση κυπριακών γαϊδουριών αλλά και άλλων οικόσιτων ζώων και πτηνών στο χώρο αυτό.

Το νεογέννητο, προστίθεται, αποτελεί γόνο του πρώτου γαϊδουριού που γεννήθηκε στο ΚΠΕΕ Αθαλάσσας, της Αέλιας (όνομα, το οποίο προέρχεται από τους ομηρικούς χρόνους και σημαίνει α) ενέργεια που έρχεται από τον ήλιο, β) Πηγή ζωής από το φως) η οποία γέννησε και τον Απόλλωνα ο οποίος βρίσκεται στο χώρο αυτό.

Ο Διευθυντής Τμήματος Δασών, Δρ Σάββας Ιεζεκιήλ, εισηγείται το όνομα Άρωνας για το νεογέννητο, το οποίο σημαίνει α) μεγαλώσομος ή β) επιβλητικός, τιμώντας επίσης ονομασία τοπωνυμίου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή όπου φιλοξενείται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας.

Μέσα από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, το Τμήμα Δασών προωθεί την προστασία της φύσης και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η παρουσία κυπριακών γαϊδουριών στο ΚΠΕΕ Αθαλάσσας δεν είναι τυχαία, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα για επισκέπτες όλων των ηλικιών, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τη σημασία αυτών των ζώων στην παραδοσιακή κυπριακή ύπαιθρο, αναφέρει η ανακοίνωση. 

Το κυπριακό γαϊδουράκι, «το αξιολάτρευτο αυτό ζώο, διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην αγροτική ζωή του νησιού μας και όλες σχεδόν οι οικογένειες της Κύπρου διέθεταν τουλάχιστον ένα όνο, καθώς αποτελούσε το μεταφορικό μέσο αλλά και τον απαραίτητο βοηθό στις γεωργικές αλλά και στις δασικές τους ασχολίες».

Σήμερα, σημειώνεται, θεωρείται ως είδος προς εξαφάνιση και από το 2008 έχει κηρυχθεί προστατευόμενο ζώο.

Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα οικόσιτα ζώα και τα πτηνά είναι προσβάσιμος καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

