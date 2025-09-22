Λιβάδια: Παρουσίαση ανάπλασης τμήματος λεωφόρου Μακαρίου Γ΄

Παρουσιάζεται και ξεκινά η ανάπλαση τμήματος της κεντρικής λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, στο δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών. Σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής Λιβαδιών εκδήλωση παρουσίασης του έργου, στο πλαίσιο της οποίας θα πέσουν και οι υπογραφές στο κατασκευαστικό συμβόλαιο, γεγονός που θ’ ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των πρώτων έργων.

Το συμβόλαιο για την ανάπλαση της λεωφόρου Μακαρίου θα υπογράψουν ο Δήμος Λάρνακας και η εταιρεία S. Hadjichristofi Construction Ltd, η οποία κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό. Τις προσεχείς μέρες η εταιρεία θα προβεί στις δέουσες προετοιμασίες για την έναρξη του έργου. Το σχέδιο προνοεί πλήρη ανακατασκευή τμήματος της κεντρικής λεωφόρου με αντικατάσταση της ασφάλτου, κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση κοινωφελών υπηρεσιών, κατασκευή παρόδιων χώρων στάθμευσης και δεντροφυτεύσεις.

Επιπλέον, το έργο συμπεριλαμβάνει τοπιοτεχνήσεις, κατασκευή στεγάστρων εκεί και όπου κρίνονται αναγκαία, τοποθέτηση ανθώνων και σιντριβανιού, καθώς και τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Θα γίνουν, ακόμα, οι ανάλογες σημάνσεις για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης. Τα πιο πάνω έργα προγραμματίζονται να γίνουν στο τμήμα της λεωφόρου από το αντιπλημμυρικό κανάλι, που βρίσκεται παρά τον δρόμο προς την κοινότητα Κελλιών, μέχρι την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Οι εργασίες ανάπλασης του δρόμου θα κοστίσουν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια δύο χρόνων.

Η ανάπλαση της λεωφόρου Μακαρίου είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που ξεκινά αυτό το διάστημα στο δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών μετά την πρώτη φάση ανάπλασης του αντιπλημμυρικού καναλιού της περιοχής. Έργα τα οποία, με την ολοκλήρωσή τους, πιστεύεται ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα εκσυγχρονίσουν την εικόνα των Λιβαδιών, σε μια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία οικιστική ανάπτυξη.