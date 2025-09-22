Έντονα παράπονα για το σχέδιο πολεοδομικής αμνηστίας – Καθυστερούν οι αιτήσεις στους ΕΟΑ, αντιδρούν οι εταιρείες

Έντονα παράπονα αλλά και δυσαρέσκεια εκφράζουν εταιρείες ανάπτυξης γης και ιδιοκτήτες ακινήτων, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, αναφορικά με το Σχέδιο Πολεοδομικής Αμνηστίας που τέθηκε σε εφαρμογή το 2024, το οποίο στόχευε στη νομιμοποίηση μικρής κλίμακας αυθαιρεσιών.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που δημιούργησε η εξαγγελία του σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι καταγγέλλουν ότι οι αιτήσεις τους παραμένουν αδρανείς, χωρίς να εξετάζονται έγκαιρα, δημιουργώντας νέα εμπόδια στην αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων τους. Παράπονα από τη Λεμεσό Στη Λεμεσό, όπου κατατέθηκε σημαντικός αριθμός αιτήσεων από εταιρείες ανάπτυξης αλλά και μεμονωμένους ιδιοκτήτες, το πρόβλημα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονο. Εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι ενώ το σχέδιο εξαγγέλθηκε για να δώσει λύσεις, στην πράξη δημιουργεί νέες καθυστερήσεις, καθώς η μη εξέταση φακέλων κρατά σε εκκρεμότητα σημαντικές επενδύσεις. Μάλιστα, εταιρείες διαμαρτύρονται πως η αδράνεια αυτή τους στερεί τη δυνατότητα έκδοσης τίτλων και τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων με πελάτες και συνεργάτες.

Παραδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών

Πηγή από το Υπουργείο Εσωτερικών, που μίλησε στο politis.com.cy, προχώρησε σε παραδοχή της κατάστασης, εξηγώντας πως οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), ενώ είχαν στη διάθεσή τους 18 μήνες να στελεχώσουν τα τμήματά τους, δεν το έπραξαν όλοι. Όπως τόνισε η ίδια πηγή, μόνο η Λάρνακα μερίμνησε να προχωρήσει σε προσλήψεις πριν από την έναρξη της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα να είναι και η μόνη επαρχία που παρουσιάζει πιο ομαλή ροή στην εξέταση αιτήσεων. Η πηγή αποκάλυψε επίσης πως πριν από δύο εβδομάδες εστάλη σχετική επιστολή στους προέδρους των ΕΟΑ, επισημαίνοντας το πρόβλημα των καθυστερήσεων, καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα.

Τι λένε οι ΕΟΑ

Από την πλευρά τους, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης υποστήριξαν ότι είναι καθαρά πρόβλημα υποστελέχωσης. Όπως εξηγούν, τα νέα τμήματα πολεοδομίας και οικοδομής λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έγκαιρη εξέταση όλων των νέων αιτήσεων. Παράλληλα, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης υποστηρίζουν ότι δίνουν προτεραιότητα στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μην δημιουργηθεί περαιτέρω αδικία εις βάρος πολιτών που ήδη ανέμεναν επί σειρά ετών. Πληροφορίες μας αναφέρουν δε, ότι ζητήθηκε παράταση στην μεταφορά υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να το πράξει, ζητώντας παράλληλα από τους ΕΟΑ να προχωρήσουν άμεσα στις εγκεκριμένες προσλήψεις.