Δεν αποκλείονται βροχές στα ορεινά, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές - Ο καιρός αναλυτικά

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ.

Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

