Ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Υόρκη ο Τατάρ – Σάββατο η τριμερής συνάντηση με Γκουτέρες και Χριστοδουλίδη

Στο μεταξύ, ο ειδικός εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη ήδη πραγματοποίησε συναντήσεις με χώρες μέλη των ΗΕ, όπως η Ρωσία και η Ελβετία στη Νέα Υόρκη.

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, ο οποίος εκείνη την ημέρα θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης θα συμμετάσχει, επίσης, το Σάββατο στην τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το Σάββατο, και θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, ο ειδικός εκπρόσωπος του κ. Τατάρ, Γκιουνές Ονάρ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε ήδη με την Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ρωσίας και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελβετίας στα ΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι άτυπες διευρυμένες συναντήσεις που διοργάνωσε φέτος ο ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Τον κ. Ονάρ, αναφέρεται, συνοδεύουν στις συναντήσεις η νομική σύμβουλος, Σουλέν Καραμπατσάκ, η συντονίστρια Τεχνικών Επιτροπών, Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ και ο Μουσταφά Ερτσακίτσα, από την «αντιπροσωπεία» του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΟΗΕΝΕΑ ΥΟΡΚΗΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΓΓ ΟΗΕΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

