Υπόθεση 5 Ε/κ: Αμφισβητήθηκε η ακεραιότητα των δεδομένων από μάρτυρα υπεράσπισης

Στις 30 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, θα συνεχισθεί η διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία για τους 5 Ε/κ που συνελήφθησαν στις 19 Ιουλίου και αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της παραβίασης στρατιωτικής περιοχής και την απόκρυψη από τον έναν της ταυτότητάς του κατά τον έλεγχο στοιχείων στο οδόφραγμα και την συγκάλυψη αυτού από τους άλλους τέσσερις.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σήμερα η υπεράσπιση κάλεσε έναν μάρτυρα, τον Τογάν Τσιακμάκ, πρόεδρο του τ/κ επιμελητηρίου μηχανικών υπολογιστών και αναπληρωτή γενικό διευθυντή, υπεύθυνο για την επεξεργασία πληροφοριών, στην εταιρεία TELSİM, ο οποίος δήλωσε ότι είχε εξετάσει τα αρχεία Excel με στοιχεία εισόδου και εξόδου που υποβλήθηκαν στο «δικαστήριο», αλλά δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν υπήρχε ακεραιότητα δεδομένων λόγω κάποιων ελλειπουσών πληροφοριών.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία ακεραιότητας δεδομένων» είπε στο «δικαστήριο» ο εν λόγω μάρτυρας και σημείωσε ότι τα δεδομένα μπορεί να έχουν φιλτραριστεί και αυτό δεν είναι εμφανές στα αρχεία που υποβλήθηκαν στο «δικαστήριο». «Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η αρχική βάση δεδομένων. Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν περιέχει τα αρχικά αρχεία δεδομένων», πρόσθεσε.

Η «εισαγγελία» υποστήριξε ότι ο μάρτυρας υπεράσπισης δεν μπορεί να είναι εμπειρογνώμονας επειδή δεν διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι είναι απόφοιτος του «τμήματος μηχανικών υπολογιστών» του «πανεπιστημίου ανατολικής Μεσογείου», ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργαζόταν σε βάσεις δεδομένων για 15 χρόνια.

Ο «εισαγγελέας» ισχυρίστηκε ότι τα αρχεία Excel που υποβλήθηκαν στο «δικαστήριο» είναι ακριβή και δεν έχουν αλλοιωθεί.

Στις 30 Σεπτεμβρίου η υπεράσπιση θα παρουσιάσει ακόμη έναν μάρτυρα.

ΚΥΠΕ