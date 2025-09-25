Γιάννης Καρούσος στη «Δεύτερη Ματιά»: «Θα βρούμε τους κλέφτες νερού» - Άφαντο το κονδύλι για έξυπνους μετρητές

Μιλώντας στην εκπομπή “Δεύτερη Ματιά” ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και στη δημοσιογράφο Άντρη Δανιήλ, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αμμοχώστου (ΕΟΑ), Γιάννης Καρούσος, επιβεβαίωσε πως εντοπίζονται εκτεταμένα φαινόμενα παράνομης υδροληψίας στην επαρχία Αμμοχώστου.

«Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην Αμμόχωστο, είναι παντού», τόνισε, προσθέτοντας πως «πρέπει να βρούμε πώς να το αντιμετωπίσουμε». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περίπου το 65% του νερού από το φράγμα της Άχνας παραμένει ατιμολόγητο, ως αποτέλεσμα παράνομων και αυθαίρετων παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης.

Υπάλληλοι του Οργανισμού θα περπατήσουν ολόκληρο το δίκτυο για να εντοπίσουν παρεμβάσεις. «Ήδη έχουν εντοπιστεί πολλοί, κυρίως κτηνοτρόφοι και άλλου είδους επιχειρηματίες», ανέφερε. «Θα τους βρούμε, γιατί σήμερα πληρώνει ο νόμιμος κόσμος. Δεν μπορεί κάποιοι να κλέβουν νερό και οι υπόλοιποι να πληρώνουν για αυτούς.»

Ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, «απλώς πολλοί έπαιζαν πελλό» σχολίασε. Διαπίστωσε ότι πολλές συνδέσεις εφαρμόζονται πριν από τον μετρητή, ώστε η κατανάλωση να μην καταγράφεται. «Αυτό γινόταν και όταν ήμουν δήμαρχος Αγίας Νάπας. Το έκαναν για να γεμίζουν πισίνες.»

Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει με αποκαλύψεις: «Θα εντοπίσουμε όλους όσους κλέβουν νερό. Αν είναι επιχειρηματίες, θα τους ντροπιάσω κιόλας, για να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι.»

Σε ερώτηση για τον χειρισμό των παραβάσεων, σημείωσε ότι για κάθε περίπτωση θα υπάρξει διαφορετικός χειρισμός, ανάλογα με τη σοβαρότητα, μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Όπως είπε, έχουν μετατραπεί σε «αστυνομικοί του νερού», μέχρι να εξασφαλιστεί η χορηγία για την προμήθεια έξυπνων μετρητών, που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στον έλεγχο. Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε εγκριθεί το 2021 δεν υπάρχει πλέον, και, όπως ανέφερε, δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για το τι άλλαξε.

«Στην επαρχία Αμμοχώστου έχουμε 37% απώλεια νερού σε εννέα δημοτικά διαμερίσματα, περισσότερο ακόμα και από τη Λευκωσία, ίσως και από Λεμεσό και Λάρνακα», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Θα τιμωρηθείτε όλοι. Σταματήστε άμεσα, γιατί θα σας βρούμε.» Κάλεσε, επίσης, τους πολίτες που γνωρίζουν ή υποψιάζονται περιπτώσεις κλοπής νερού, να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΑ.

Ακούστε το ηχητικό: