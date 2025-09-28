Η τέχνη του δρόμου ανθεί εκεί που δεν τη θέλουν

Οι καλλιτέχνες του δρόμου μιλούν μέσα από τα έργα τους, τα οποία συναντάμε σε δρομάκια, συνοικίες και κτήρια. Δεν ζητούν άδεια για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ελευθερία της έκφρασής τους. Ο street artist Twenty Three, στέλνει μηνύματα δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα αντισημιτικά συνθήματα στους τοίχους.

«Είμαι πολιτικοποιημένος», δηλώνει σε συνέντευξή του στον «Π», σχολιάζοντας την επιστολή που στάλθηκε από υπουργό του Ισραήλ προς την Κυπριακή Δημοκρατία με την οποία ζητήθηκε ενίσχυση των δράσεων καταπολέμησης του αντισημιτισμού και υποκίνησης μίσους, με αναφορές στην τέχνη του δρόμου και οδηγίες να σβήνονται κάποια έργα. Οδηγίες οι οποίες μετατράπηκαν σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Με ενοχλεί», είπε, «να στέλνουν οδηγίες τρίτες χώρες στην Κυπριακή Δημοκρατία και αυτές οι εντολές να προωθούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Φωνές απόγνωσης

Υπεραμυνόμενος των έργων των καλλιτεχνών και δη, εκείνων με την υπογραφή ΕΙΒΑ τα οποία φαίνεται να ενόχλησαν, ο Twenty Three, περιγράφει ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι φωνές που απευθύνουν μηνύματα κατά της γενοκτονίας, χωρίς να συνοδεύονται από συνθήματα ή λέξεις. Επέκρινε έντονα τις προσπάθειες φίμωσης αυτής της τέχνης, η οποία απευθύνεται στους έχοντες εξουσία.

«Η street art γεννήθηκε από την ανάγκη των καταπιεσμένων να ακουστεί η φωνή τους και κάθε προσπάθεια διαγραφής τους, προκαλεί ακόμη περισσότερη δημιουργία και περισσότερες φωνές έκφρασης, καθώς δεν φιμώνεται η ελευθερία της έκφρασης», αναφέρει ο Τwenty Three. Για να προσθέσει ότι τα έργα του δρόμου ανθούν εκεί που δεν τα θέλουν.

«Ο σεβασμός ιστορικών κτηρίων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας και χρειάζεται προσοχή για το πού επιλέγει ένας καλλιτέχνης του δρόμου να ανοίξει έναν διάλογο, κατά τρόπο που να ενοχλήσει όσο λιγότερο γίνεται μια γειτονιά ή πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να 'ενοχλήσει' με το έργο του, να προβληματίσει και να προκαλέσει διάλογο. Συνήθως», σημείωσε, «γίνεται σε δημόσιους χώρους που ανήκουν σε όλους και απευθύνεται σε κυβερνήσεις. Απαιτείται σεβασμός στα παλιά κτήρια και αν ο σκοπός είναι να ανοίξεις έναν διάλογο, οπότε επιλέγεις το σημείο που θα διαλέξεις να εμπίπτει σε δημόσιο χώρο, να μην είναι το σπίτι κάποιου και να μην καταστρέφεις οτιδήποτε. Γενικά ο σεβασμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι των καλλιτεχνών του δρόμου».

Δεν φιμώνεται η τέχνη του δρόμου

Η τέχνη του street art είναι πολλές φορές η άμεση αποστολή κάποιου μηνύματος σήμερα, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη προπαίδεια. Το έργο με την υπογραφή ΕΙΒΑ και τη μαυρόασπρη φιγούρα γυναίκας που φοράει μαντήλα και κρατάει στα χέρια της ένα βρέφος σε κόκκινο χρώμα και στάζει αίμα, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για τα παιδιά που πεθαίνουν καθημερινά. Και αυτό είναι μία από τις δυναμικές της street art, να μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα ένα μήνυμα χωρίς να χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις για να το κατανοήσουμε.

«Η street art δεν πεθαίνει, υπάρχει εδώ και δεκαετίες, εξελίσσεται και όλα αυτά που συμβαίνουν, τη δυναμώνουν», υποδεικνύει ο Twenty Three. «Έχει επίδραση», καταλήγει, «κι αυτό διαφαίνεται από την προσπάθεια λογοκρισίας. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι τα έργα αυτά να ξαναγεννηθούν».