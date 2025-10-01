Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός, είπε ο Θ. Μιχαηλίδης

Πολύ κοντά στα επίπεδα του 2024 θα κινηθεί η φετινή σαιζόν του 2025, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου Θάνο Μιχαηλίδη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ωστόσο πως «υπάρχει μια προοπτική να κυλήσει βέβαια λίγο μπροστά από το 2024 , όμως ακόμη δεν έχουμε συγκεκριμένη εικόνα, επειδή η σαιζόν είχε κάποιες απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις που μεμονωμένα δημιουργούσαν κάποιες δυσκολίες».

Εκτίμησε πως είναι πολύ σημαντικό όπως και πέρσι, ο Νοέμβριος μήνας, να είναι αρκετά καλός, προσθέτοντας πως εφόσον λοιπόν ο Νοέμβριος θα είναι στην απόδοση των καλοκαιρινών μηνών αυτό τους βοηθά περισσότερο να επιμηκύνουνε την λειτουργία των ξενοδοχείων. Ένας λοιπόν από τους σημαντικότερους μας στόχους, ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, είναι,« να μπορέσουμε να έχουμε ολόχρονο τουρισμό σε ολόκληρη την Κύπρο για να υπάρχει και μια πιο σταθερή λειτουργία στα ξενοδοχεία αλλά και γενικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία».

Ερωτηθείς πως μπορεί να αναβαθμιστεί το κυπριακό τουριστικό προϊόν ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως πρέπει να βελτιώσουμε όλες τις πτυχές του τουριστικού μας προϊόντος εκεί που έρχεται σε επαφή ο επισκέπτης δηλαδή και εντός του ξενοδοχείου, αλλά και στο περιβάλλον στις τουριστικές περιοχές, και επίσης την προσβασιμότητα στους αρχαιολογικούς μας χώρους.

Αυτό που θα πρέπει να εξεταστεί συνέχισε, είναι να δούμε πως να αναπτύξουμε τον χαρακτήρα της Κύπρου. Αναφορικά με τις αγορές πουυποδέχτηκε φέτεος η τουριστική βιομηχανία ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως τα σκήπτρα τα κρατάει το Ηνωμένο Βασίλειο , μετά ακολουθεί το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γερμανία, και πάρα πολλές χώρες με πιο μικρά ποσοστά. Επεσήμανε ακόμη πως οι αγορές αυτές είναι σχεδόν πανομοιότυπες σε όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Όπως εξήγησε οι Σκανδιναβοί προτιμούν την Ελεύθερη Αμμόχωστο παρά την Επαρχία Πάφου. Αλλά οι πρώτες αγορές είναι οι ίδιες σε ότι αφορά την κατάταξη σε όλες τις επαρχίες, συμπλήρωσε. Σχετικά με τους στόχους τους ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην τουριστική ανάπτυξη των μηνών μεταξύ Νοέμβρη και Απρίλη διότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσηςτων αφίξεων και ταυτόχρονα αύξηση των τουριστών από καινούργιες αγορές. Με αυτόν τον τρόπο και αυξάνεις τον αριθμό των τουριστών που έρχονται στην Κύπρο και είναι πιο εύκολο να αναπτύξεις τουρισμό εκτός της καλοκαιρινής περιόδου γιατί κάποιοι μπορεί να προτιμούν να ταξιδεύουν τον χειμώνα, όπως είπε.

Επίσης συνέχισε, μειώνεται και η εξάρτηση στις συγκεκριμένες αγορές προσθέτοντας πως είναι πολλοί οι λόγοι που θα θέλανε να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα και να αυξηθεί τους χειμερινούς αλλά και να μην μείνουνε στις συγκεκριμένες αγορές που κινούνται σήμερα.

Ερωτηθείς πως μπορούμε να κτίσουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως είναι θέμα και εκπαίδευσης του κόσμου που είναι στα ξενοδοχεία. Σαν ΠΑΣΥΞΕ συνέχισε, «έχουμε κάνει προτάσεις να προσελκύσουμε και κόσμο να μπεί στην βιομηχανία μας. Στην εκπαίδευση στα σχολεία» σημειώνοντας πως «υπάρχουν πολλές πτυχές που θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει για να βελτιωθεί αυτό».

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχόλησαν φέτος την ξενοδοχειακή βιομηχανία ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τα απρόβλεπτα γεωπολιτικά περιστατικά . Τα αναμένεις μεν, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να τα ελέγξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά . Πρόσθεσε ακόμη πως έχει βελτιωθεί το θέμα της εξεύρεσης του εργατικού δυναμικού αλλά δεν παύει να τους προβληματίζει και να θέλουνε να βελτιώνουνε συνεχώς αυτό το κομμάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της λειτουργίας των ξενοδοχείων. Η έλλειψης του νερού είναι κάτι που μας προβληματίζει ακόμη, συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο ο σύγχρονος τουρισμός στην Κύπρο έχει διαφοροποιηθεί από τον τουρισμό των παλαιότερων χρόνων, ο κ. Μιχαηλίδης, ανέφερε πως ο κόσμος που ταξιδεύει πρώτα από όλα έχει περισσότερη πληροφόρηση για το τί προσφέρει ο προορισμός.

Αυτό τους επιτρέπει, όπως είπε, να κάνουν πλέον εξεδεικευμένες αναζητήσεις και συνήθως έρχονται και είναι πολύ προετοιμασμένοι για να κάνουν διακοπές συγκεντρώνοντας τις επισκέψεις τους με βάση τα ενδιαφέροντα τους.

Επεσήμανε επίσης τέλος πως ο κόσμος που ταξιδεύει σήμερα έχει περισσότερη πληροφόρηση για το τί προσφέρει ο προορισμός.