Ζητά τα χρωστούμενα από τον ΚΟΑ ο Δήμος Στροβόλου

Οι οφειλές του ΚΟΑ προς τον Δήμο Στροβόλου αφορούν φόρος θεάματος από εισιτήρια αγώνων και εκδηλώσεων που διεξάγονταν στο ΓΣΠ. Το διάστημα 2007–2017, ο δήμος δεν έλαβε τα ποσά που του αναλογούσαν, γεγονός που οδήγησε σε πολυετή δικαστική διαμάχη. Το 2021, τα δικαστήρια αποφάνθηκαν οριστικά ότι ο ΚΟΑ όφειλε στον Δήμο Στροβόλου περίπου 11 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, τα χρήματα δεν έχουν αποδοθεί. Ο δήμος κατηγορεί τον οργανισμό για συστηματική κωλυσιεργία και «πολιτική υπεκφυγή», υποστηρίζοντας ότι παρά τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις, η Πολιτεία αρνείται να υλοποιήσει τις δικαστικές αποφάσεις.

«Αγνοείται η Δικαιοσύνη»

Μιλώντας στον «Π», ο δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης δήλωσε πως «ο ΚΟΑ οφείλει στον δήμο περίπου 11 εκατ. ευρώ από φόρο θεάματος. Δεν πρόκειται για ποσό που σηκώνει διαπραγμάτευση, είναι επιβεβαιωμένο με τελεσίδικες αποφάσεις. Παρά ταύτα, εδώ και τρία χρόνια ο οργανισμός και η Πολιτεία αρνούνται ουσιαστικά να συμμορφωθούν». Ο κ. Σταυρινίδης υπέδειξε ότι ο δήμος έχει δείξει καλή πίστη και διάθεση συνεργασίας και «η ευθύνη της καθυστέρησης δεν βαραίνει τον Δήμο Στροβόλου». Τονίζει δε πως «δεν είναι αποδεκτό να ετοιμάζονται εγκαίνια και να δίνονται νέες χρηματοδοτήσεις, την ώρα που αποφάσεις της Δικαιοσύνης παραμένουν ανεκτέλεστες. Αυτό αποτελεί προσβολή για τους δημότες μας και υπονόμευση του κράτους δικαίου». Ο κ. Σταυρινίδης δήλωσε στον «Π» επίσης ότι στις 21 Οκτωβρίου θα ενημερώσει αναλυτικά το δημοτικό συμβούλιο για όλες τις επαφές που έγιναν μέχρι σήμερα με το κράτος, καθώς και για τις επιλογές που έχει πλέον ο δήμος ενώπιόν του.

«Θα καταβληθούν 3,1 εκατ. άμεσα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, ερωτηθείς από τον «Π», ανέφερε ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να καταβάλει άμεσα 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο θα δοθεί και το υπόλοιπο ποσό, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας για μεταφορά κονδυλίων. Ο κ. Ιωάννου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «κενά στη νομοθεσία», τα οποία δυσκολεύουν την αποπληρωμή, και επεσήμανε ότι, αν και θεωρητικά ο φόρος θεάματος αποτελεί υποχρέωση του ΚΟΑ, ο οργανισμός δεν λαμβάνει έσοδα από τα εισιτήρια των σωματείων ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Ολυμπιακός, που είναι οι ένοικοι του ΓΣΠ. «Παρ’ όλα αυτά, είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε διευθέτηση και ολοκλήρωση καταβολής όλου του ποσού μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2026», κατέληξε.

Θα βρεθούν την Πέμπτη

Δήμαρχος Στροβόλου και πρόεδρος του ΚΟΑ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν αύριο Πέμπτη, σε μία συνάντηση που κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστική. Από την έκβασή της θα εξαρτηθεί εάν θα υπάρξει άμεση συμφωνία για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ή αν το θέμα θα συνεχίσει να ταλανίζει τις σχέσεις Δήμου Στροβόλου – ΚΟΑ. Για τον δήμο, το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο και δεν είναι άλλο από την πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και η καταβολή του συνόλου του ποσού. Για τον οργανισμό, από την άλλη. υπάρχει ζήτημα, με τον πρόεδρό του να αναφέρει πως θα πρέπει να αλλάξει άμεσα η νομοθεσία και είναι κάτι που ο ίδιος θα θέσει το επόμενο διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο υπάγεται.