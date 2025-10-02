ΥΠΕΣ για αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 699 αιτήσεις και ολοκληρώθηκε η εξέταση των 540

Η εξέταση της πλειοψηφίας των αιτήσεων για αποζημιώσεις σε σχέση με την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσο, έχει ολοκληρωθεί και παραμένουμε εντός των στόχων μας, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος προήδρευσε σήμερα σύσκεψης, στην Πάχνα, με κοινοτάρχες των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 699 αιτήσεις και έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των 540 περιπτώσεων, για τις οποίες είτε δόθηκαν αποζημιώσεις είτε υπήρξε ενημέρωση για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του ποσού εκτίμησης κόστους των ζημιών, είτε υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Ακόμη, υποβλήθηκαν 144 αιτήσεις εκπρόθεσμα, η εξέταση των οποίων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ιωάννου είπε πως σκοπός της σύσκεψης ήταν να εξεταστεί η πορεία υλοποίησης των μέτρων που είχαν εξαγγελθεί και υπέδειξε πως «η γενική εικόνα είναι ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικά προβλήματα ή παράπονα».

«Κάποια επιμέρους (θέματα), που αφορούσαν συγκεκριμένες κοινότητες, έχουν σημειωθεί και ήδη οι κοινοτάρχες έχουν κανονίσει να συναντηθούν με την Έπαρχο, για να προχωρήσουν προς επίλυση», συμπλήρωσε.

Κληθείς να πει πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για καταβολή αποζημιώσεων, ο Υπουργός ανέφερε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 699 αιτήσεις και έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των 540, που είτε έχουν αποζημιωθεί, είτε έχουν ενημερωθεί για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του ποσού εκτίμησης κόστους των ζημιών, είτε υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.

«Έχει ξεκινήσει η εξέταση των υπολοίπων και μέρα με τη μέρα ολοκληρώνεται. Έχουν επίσης υποβληθεί 144 αιτήσεις εκπρόθεσμα, η εξέταση των οποίων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που ήταν ο στόχος μας για γρήγορη εξέταση των αιτήσεων, είμαστε εντός των στόχων μας, με την εξέταση της πλειοψηφίας των αιτήσεων να έχει ολοκληρωθεί».

Σε σχέση με το θέμα των καθαρισμών για σκοπούς πυροπροστασίας και τη διάθεση κονδυλίων για τον σκοπό αυτό, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει ήδη διατεθεί ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ, σε κοινότητες και συμπλέγματα κοινοτήτων που είναι πέριξ των δασών για καθαρισμό.

Αρκετές κοινότητες, όπως είπε, έχουν προχωρήσει, ενώ άλλες δεν το έχουν πράξει. Πρόσθεσε ότι, μετά την πυρκαγιά στη Λεμεσό, ζητήθηκε από όλες τις ορεινές κοινότητες, ανά το παγκύπριο, όπως αποστείλουν το κόστος του ποσού που οι ίδιες κρίνουν ότι χρειάζονται για να προχωρήσουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών 200μ. γύρω από τις κοινότητες.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η κοινότητα της Λόφου ενημέρωσε ότι έχει προβεί σε ενέργειες καθαρισμού και άλλες κοινότητες είναι στο στάδιο λήψης προσφορών, ενώ δόθηκε η διαβεβαίωση πως, για κοινότητες που δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις ενέργειες και να προχωρήσουν με τις εργασίες καθαρισμού, οι πιστώσεις θα παραμείνουν για να γίνουν οι εργασίες την επόμενη περίοδο.

Ερωτηθείς για καταγγελίες πολιτών ότι υπάρχουν εμπόδια στην καταβολή της αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχει διευκρινιστεί πως, εφόσον καταβάλλεται η δόση από τους ασφαλιζόμενους, τα χρήματα θα δοθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Πρόσθεσε πως υπάρχει ο ισχυρισμός, σε κάποιες περιπτώσεις, ότι η εκτίμηση του κόστους των ζημιών από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι χαμηλότερη από την πραγματική εκτίμηση. Όπως είπε, «γι' αυτό και έχουμε πει να προβούν σε εκτίμηση και από ιδιώτη εκτιμητή, πέραν από την εκτίμηση που έγινε από το ΕΤΕΚ, έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά, αν και εφόσον υπάρχει διαφορά με την ασφαλιστική εταιρεία».

«Αν εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά, τότε μπορούν να κάνουν ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων και θα την εξετάσουμε», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ