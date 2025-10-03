Δεν φαίνονται πλοιάρια του διεθνή στολίσκου για Γάζα να κατευθύνονται προς Κύπρο, λέει ο ΓΔ ΑΛΚ

Υπάρχουν πλοιάρια στην περιοχή, αλλά δεν φαίνεται να κατευθύνονται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου Άνθιμος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς σε σχέση με πληροφορίες που φέρουν πλοιάρια από τον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα να πλέουν προς την Πάφο.

Τα πλοιάρια που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα που ανακόπηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις είναι μικρά και δεν έχουν τα συστήματα επικοινωνίας που έχουν τα κανονικά πλοία, εξήγησε. Επιπρόσθετα σημείωσε πως τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν τα συστήματα επικοινωνίας τους κλειστά και ο εντοπισμός τους μπορεί να γίνει μόνο με τα ραντάρ και όταν πλησιάσουν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως ως Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθούν τα σκάφη για ανθρωπιστικούς σκοπούς και εάν κινδυνεύει κάποιο μπορούν να το δεχτούν. Πρόσθεσε πως ένα πλοίο για να καταπλεύσει σε λιμένα θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ευρωπαϊκά λιμάνια.

«Ο μόνος λόγος που θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάποιο πλοίο χωρίς τα κατάλληλα πιστοποιητικά είναι μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς αν κινδυνεύει κάποιος και μετά από έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών», σημείωσε.

Για αυτό και χθες Πέμπτη, εξήγησε, το πλοιάριο που ελλιμενίστηκε στην Λάρνακα έγινε δεκτό για ανθρωπιστικούς σκοπούς και επειδή επέβαιναν σ’ αυτό δύο άτομα τα οποία κινδύνευαν.

Σημειώνεται πως τα πλοιάρια που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που ανέκοψαν και συνέλαβαν οι δυνάμεις του Ισραήλ.