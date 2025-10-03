Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών: Τροχοπέδη στις πωλήσεις ακινήτων η υποχρεωτική βεβαίωση κοινοχρήστων

Την έντονή του ανησυχία και την κάθετη αντίθεσή του εκφράζει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών με βασικές πρόνοιες τριών νομοσχεδίων που συζητούνται στη Βουλή οι οποίες απειλούν να δημιουργήσουν ένα γραφειοκρατικό έμφραγμα στην αγορά ακινήτων και να επιβαρύνουν αφόρητα τις ήδη υποστελεχωμένες οικοδομικές αρχές.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει μεν την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών εντούτοις είναι υποχρεωμένο να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για συγκεκριμένες πρόνοιες που δύνανται να έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Κεντρικό σημείο της διαφωνίας του Συμβουλίου αποτελεί η πρόνοια να απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη διαχειριστική επιτροπή περί εξόφλησης των κοινοχρήστων, τόσο για την κατάθεση πωλητηρίου εγγράφου όσο και για την τελική μεταβίβαση ενός ακινήτου.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος Κυναιγείρου, «μια τέτοια απαίτηση θα αποτελέσει τροχοπέδη για χιλιάδες αγοραπωλησίες, θα προκαλέσει ατελείωτες καθυστερήσεις και θα ανοίξει την πόρτα σε φαινόμενα εκβιασμού ιδιοκτητών από αυθαίρετες ή κακοδιαχειριζόμενες επιτροπές. Η οικονομία και η προσέλκυση επενδύσεων βασίζονται στην ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών. Αντί να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο, πλήττοντας την αξιοπιστία της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού».

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι οι διαχειριστικές επιτροπές διαθέτουν ήδη τα νομικά όπλα για να διεκδικούν οφειλές μέσω της δικαστικής οδού, χωρίς να χρειάζεται να «οχυροποιούνται» πίσω από μια διαδικασία που θα κρατά όμηρους τους ιδιοκτήτες.

Εξίσου προβληματική κρίνεται και η πρόταση να αναλάβουν οι οικοδομικές αρχές τον ρόλο της εγγραφής και εποπτείας των διαχειριστικών επιτροπών.

«Είναι κοινό μυστικό ότι οι οικοδομικές αρχές ήδη ασφυκτιούν από τον φόρτο εργασίας και την υποστελέχωση, με αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών. Το να τους αναθέσουμε την ευθύνη για χιλιάδες διαχειριστικές επιτροπές σε όλη την Κύπρο είναι συνταγή αποτυχίας. Θα παραλύσει οριστικά τόσο ο κατασκευαστικός κλάδος όσο και η λειτουργία των ίδιων των επιτροπών», προσθέτει ο κ. Κυναιγείρου.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, με υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων στην επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, καλεί τους βουλευτές να επανεξετάσουν τις συγκεκριμένες πρόνοιες των νομοσχεδίων. Δηλώνει, παράλληλα την ετοιμότητά του να συμβάλει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση λύσεων που θα είναι ταυτόχρονα πρακτικές, δίκαιες και αποτελεσματικές, χωρίς να υπονομεύουν την κτηματαγορά και την οικονομική ανάπτυξη.