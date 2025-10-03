Διαμαρτυρία του ΑΚΕΛ έξω από το ΥΠΕΞ για τη Γάζα (Εικόνες & βίντεο)

Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησε το απόγευμα το ΑΚΕΛ. Το κόμμα είχε καλέσει σε νέα κινητοποίηση με αφορμή την αστυνομική παρέμβαση και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη χθεσινή ειρηνική πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.

Στη σημερινή συγκέντρωση συμμετείχαν και άλλες οργανώσεις.

Διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης αλλά και κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας -όπως ανέφεραν -«εγκλήματα πολέμου» στη Γάζα.

Για τη διαμαρτυρία είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση η Αστυνομία, ενημερώνοντας ότι τα μέλη της βρίσκονταν στον χώρο για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ομαλής διεξαγωγής της τροχαίας κίνησης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σημερινή διαμαρτυρία

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών / Προεδρικό Μέγαρο, προγραμματίζει σήμερα το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η ώρα 06:00μ.μ. και σε αυτήν αναμένεται να λάβουν μέρος και άλλες οργανώσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Τι έγινε τη Πέμπτη

Το βράδυ της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, πολίτες συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο για να καταδικάσουν τη σύλληψη του στολίσκου αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους επιβαίνοντες του Στόλου Sumud, που επιχειρούσε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, δυνάμεις της Αστυνομίας κινήθηκαν προς το μέρος των διαδηλωτών και ακολούθησαν προπηλακισμοί. Υποστήριξαν ότι έγινε χρήση δακρυγόνων, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση» εκ μέρους των αρχών.

Το ΑΚΕΛ , επίσης, είχε καταγγείλει απρόκλητη επίθεση της Αστυνομίας και έκανε λόγο για «κρατική καταστολή» και «υποτέλεια στο καθεστώς Νετανιάχου». Σε σημερινή του ανακοίνωση τόνισε ότι «η ψεσινή απρόκλητη επίθεση της Αστυνομίας στη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ΔΕΝ θα μείνει αναπάντητη».

Απορρίπτει κατηγορίες περί «υπέρμετρης βίας», ο Σύνδεσμος Αστυνομίας

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας εκφράζει « αμέριστη στήριξη προς τα μέλη του, τα οποία βρέθηκαν χθες αντιμέτωπα με επεισόδια κατά την αυθόρμητη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών».

Τονίζει πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατηγορίες περί «υπέρμετρης βίας» ή «φασιστικών συμπεριφορών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Αστυνομικών για αποδέσμευση του οδικού δικτύου, οι διαδηλωτές επέλεξαν να αποκόψουν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, παρεμποδίζοντας την τροχαία κίνηση και το δικαίωμα απρόσκοπτης διακίνησης εκατοντάδων πολιτών.

Όταν οι Αστυνομικοί προχώρησαν σε συστάσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντί συμμόρφωσης δέχθηκαν πρώτοι επίθεση και αντέδρασαν κάνοντας χρήση της απολύτως αναγκαίας και ανάλογης βίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τα καθήκοντά τους.

Η αυθαίρετη και αναίτια αποκοπή δρόμων, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, παραβιάζει τα δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών και δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή αναφέρει ο Σύνδεσμος.