Δημιουργία Περιφερειακού Καταφυγίου Σκύλων και κονδύλια για στείρωση ζώων εξήγγειλε η Υπουργός Γεωργίας

Τη χορήγηση ποσού ύψους €100.000 για τη στείρωση σκύλων, τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για τη στείρωση γάτων – από €100.000 σε €300.000 – καθώς και την παροχή χορηγίας ύψους €150.000 για τη δημιουργία Περιφερειακού Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων στο Παλιομέτοχο, ανακοίνωσε το Σάββατο η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, στο πλαίσιο εκδήλωσης, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Μικροί Εθελοντές» και με τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου, διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία και ευημερία των ζώων, στο Πάρκο Σκύλων Στροβόλου.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η Υπουργός, αναφερόμενη στην εκδήλωση, είπε ότι «αυτό που μας ενώνει με τους Μικρούς Εθελοντές, τον Δήμο Στροβόλου και όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ, είναι η αγάπη για τα ζώα».

«Είναι η κινητήριος δύναμη, η αφορμή για να κάνουμε αυτή την πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στα ζώα, αλλά κυρίως για να αναδείξει ότι το μόνο που ζητούν από εμάς είναι αγάπη και σεβασμός», ανέφερε.

Η Υπουργός πρόσθεσε ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις «θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το πιο σημαντικό είναι να τα σεβόμαστε και να τα φροντίζουμε, αλλά και να αναδείξουμε την ατομική υπευθυνότητα που πρέπει να έχει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς».

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους «Μικρούς Εθελοντές» και τον Δήμο Στροβόλου για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα μας τοπικές αρχές που πραγματικά πρωτοστατούν στα θέματα της προστασίας και της ευημερίας των ζώων».

Η κ.Παναγιώτου τόνισε ότι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, το Υπουργείο προχωρεί σε τρεις σημαντικές αποφάσεις. Αναφέρθηκε σε χορηγία ύψους €100.000 για τη στείρωση σκύλων, επισημαίνοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που δίνεται ένα ξεχωριστό κονδύλι αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό».

Η δεύτερη απόφαση αφορά στον τριπλασιασμό του κονδυλίου για τη στείρωση γάτων, το οποίο αυξάνεται από €100.000 σε €300.000, ικανοποιώντας, όπως είπε, ένα αίτημα που είχαν και οι εθελοντές και οι οργανώσεις, και το οποίο έχει εισακουστεί.

Τέλος, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε η αίτηση για τη δημιουργία του Περιφερειακού Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων στο Παλιομέτοχο, που υποβλήθηκε από τους Δήμους Στροβόλου, Λευκωσίας και Λακατάμιας. Όπως δήλωσε, «θα δώσουμε €150.000 ως χορηγία για τις ανάγκες του καταφυγίου», σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη.

«Είναι κάτι για το οποίο εργάστηκαν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι υπηρεσίες και τα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, τα τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, μαζί φυσικά με τις τοπικές αρχές και τους εθελοντές, και είμαστε στην ευχάριστη θέση που μπορούμε πλέον να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα για αυτό τον σκοπό», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων, η Υπουργός υπογράμμισε ότι ο σκοπός διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού. Η αντιμετώπιση των φαινομένων κακοποίησης απαιτεί συνέργειες και συνεργασία όλων, ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πάντα πρέπει να αναδεικνύουμε το κομμάτι της ατομικής υπευθυνότητας».

Αναφερόμενη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, η Υπουργός τόνισε ότι «υλοποιούμε όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και τα εμπλουτίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν». Υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει επεκτείνει από πέρυσι τον ρόλο του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, εντάσσοντας σε αυτό και το κομμάτι της ευημερίας των ζώων.

Πρόσθεσε ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται», αναφέροντας ενδεικτικά και άλλες δράσεις όπως την αύξηση των κονδυλίων για τις στειρώσεις, τις τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται στη Βουλή και αφορούν τον Περί Σκύλων Νόμο, καθώς και άλλα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η ενοποίηση του μητρώου του Ταμείου Θήρας με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Όλα αυτά είναι ορισμένα από όσα κάνουμε για να ενισχύσουμε όχι μόνο την προστασία των ζώων, αλλά και για να αναδείξουμε το κομμάτι της ατομικής υπευθυνότητας», είπε.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σύνθημα «Γιατί η αγάπη για τα ζώα μας ενώνει» και είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του σεβασμού και της υπεύθυνης φροντίδας όλων των ζώων – παραγωγικών και ζώων συντροφιάς.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενημερωτικά περίπτερα κυβερνητικών τμημάτων, μη κυβερνητικών οργανισμών και φιλοζωικών οργανώσεων, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε δωρεάν παιδικές και οικογενειακές δραστηριότητες, αναφέρεται.

Πηγή: KΥΠΕ