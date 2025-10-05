Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και ίσως καταιγίδες από Τρίτη βράδυ, λέει το Τμ. Μετεωρολογίας

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και η πτώση θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Λευκωσία, ιδιαίτερα αν βρέξει.

Το χαμηλό βαρομετρικό στην περιοχή, που προσεγγίζει την Κύπρο, θα επιφέρει από το βράδυ της Τρίτης, την Τετάρτη και την Πέμπτη πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο μετεωρολογικός λειτουργός Ματθαίος Παπαδάκης.

Διευκρινίζοντας ότι μέχρι την Τρίτη βράδυ οι θερμοκρασίες θα είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και στους 30 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 29 βαθμούς στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 27 βαθμούς βόρεια και δυτικά παράλιά και γύρω στους 21 στα ψηλότερα ορεινά, ο κ. Παπαδάκης είπε πως εάν επαληθευτεί η πρόγνωση το υπό αναφορά χαμηλό βαρομετρικό θα είναι το πρώτο σύστημα που θα επηρεάσει φέτος την Κύπρο.

Την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σταδιακά και θα είναι χαμηλότερη της κανονικής για την εποχή, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και η πτώση θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Λευκωσία, ιδιαίτερα αν βρέξει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΒροχέςΚΑΙΡΟΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

