Πάνω από 1.000 σύνεδροι από 35 χώρες παρευρέθηκαν στο Ναυτιλιακή Κύπρος 2025

Περισσότεροι από χίλιοι σύνεδροι από τριάντα πέντε χώρες, συμμετείχαν στην πρώτη ημέρα των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος 2025, το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα στην Λεμεσό. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών Κύπρου και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι συζητήσεις της ημέρας επεκτάθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο με την συμμετοχή των Υπουργών όπως ο Dr. Sheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Βασιλείου του Μπαχρέιν, ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, ο Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al Thani, Υπουργός Μεταφορών του Κράτους του Κατάρ και η Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον συντονισμό των πολιτικών, στις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στην καινοτομία ως βασικούς μοχλούς του ναυτιλιακού μετασχηματισμού. Οι Υπουργοί, προσθέτει, ζήτησαν ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ψηφιοποίηση, συμφωνώντας ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η απαλλαγή από τον άνθρακα και οι ελλείψεις ναυτικών, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω συλλογικής δράσης.

Το πρώτο πάνελ της ημέρας, με τίτλο «Πλοηγώντας στις Ανατροπές: Καθοδηγώντας τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία Μέσα από τις Παγκόσμιες Αναταραχές», εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο οι πλοιοκτήτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες πιέσεις της αγοράς, τις κανονιστικές και τις γεωπολιτικές πιέσεις. Η τελική συζήτηση της ημέρας, με τίτλο «Πλοηγώντας στις Αλλαγές: Οι Γνώσεις των Πλοιοκτητών για την Εξέλιξη της Βιομηχανίας», συγκέντρωσε κορυφαίους πλοιοκτήτες από την Ελλάδα και την Κύπρο για μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον της ναυτιλίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Γιώργος Παπαναστασίου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, απευθύνθηκε στο πάνελ για να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ της θαλάσσιας και της ενεργειακής πολιτικής. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, σημείωσε ότι η Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης, αν και καλοπροαίρετη, κατά καιρούς έχει προχωρήσει ταχύτερα από τις τεχνολογικές δυνατότητες, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των βιομηχανιών. Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει όλες τις διαθέσιμες ενεργειακές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και του άνθρακα, για να διασφαλίσει την προσιτή τιμή και την ενεργειακή ασφάλεια.

«Η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα πάνε χέρι-χέρι», είπε, προειδοποιώντας ότι οι μεταβάσεις που γίνονται χωρίς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις κινδυνεύουν να εμβαθύνουν την ανισότητα. Αναφέρεται ότι οι παρατηρήσεις του «έγιναν δεκτές με μεγάλη ικανοποίηση από το πάνελ ως μια ρεαλιστική και συμπεριληπτική προσέγγιση στις μελλοντικές προκλήσεις».

Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, διοργάνωσε, την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με τίτλο «Πλοηγώντας στις Ανατροπές: Καθοδηγώντας τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία Μέσα από τις Παγκόσμιες Αναταραχές». Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Θωμά Καζάκο, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) και συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς πλοιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων του Θέμη Παπαδόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Αντιπροέδρου του ICS, της Karin Orsel, προέδρου των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA), της Ιωάννας Προκοπίου, υποψήφιας προέδρου του Baltic & International Maritime Council (BIMCO) και του Joe Kramek, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συμβουλίου (WSC).

Το πάνελ επικεντρώθηκε στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στην απαλλαγή από τον άνθρακα, των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

Οι ομιλητές αντάλλαξαν απόψεις για το πώς οι πλοιοκτήτες και οι κορυφαίοι ναυτιλιακοί οργανισμοί προσαρμόζονται σε ένα εξελισσόμενο τοπίο, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ