Ο Δήμος Λεμεσού αναλαμβάνει τις παραλίες: Έδωσε το ΟΚ το Δημοτικό Συμβούλιο - Ποιές αλλαγές θα δουν οι Λεμεσιανοί

Μεταξύ των πρώτων παρεμβάσεων είναι η εγκατάσταση ομοιόμορφων σετ από ομπρέλες και ξαπλώστρες σε όλο το μήκος της παραλίας

Η παραλία της Λεμεσού επιστρέφει επίσημα στη διαχείριση της δημοτικής Αρχής, έπειτα από ιστορική και ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντικό ορόσημο για την πόλη, καθώς επαναφέρει τον έλεγχο των δημοτικών περιουσιακών στοιχείων εκεί όπου ανήκουν και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίησ...

