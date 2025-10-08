Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Σκαρίνου λόγω τροχαίου (φώτο)

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση στο ύψος της περιοχής Σκαρίνου.

Η αστυνομία έκλεισε τμήμα του αυτοκινητόδρομου για την κυκλοφορία λόγω της οδικής σύγκρουσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Χοιροκοιτίας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν εξόδους πριν από τη Σκαρίνου, ώστε να διευκολυνθεί η ροή της τροχαίας κίνησης και να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και αποκατάσταση της ασφάλειας στον δρόμο. Δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος ή τυχόν τραυματισμούς.