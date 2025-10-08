Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λεμεσός: Συνελήφθη 43χρονος για τους πυροβολισμούς σε γραφεία εταιρείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πληροφορίες έκαναν λόγο ότι οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, με την οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή αμέσως μετά το περιστατικό.

Στη σύλληψη 43χρονου από τη Λευκωσία προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης η Αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 7 Οκτωβρίου, εναντίον γραφείων εργοληπτικής εταιρείας στη λεωφόρο Αμαθούντος στη Λεμεσό.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα της Τρίτης ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή, με μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού να εντοπίζουν στη σκηνή ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη της εισόδου των γραφείων. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ρίφθηκαν έντεκα πυροβολισμοί από τυφέκιο, οι οποίοι έπληξαν την είσοδο του κτηρίου.

Πληροφορίες έκαναν λόγο ότι οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, με την οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή αμέσως μετά το περιστατικό. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε γίνει στόχος και στο παρελθόν, όταν πριν από μερικούς μήνες σημειώθηκε βομβιστική επίθεση εναντίον της.

Η σκηνή είχε αποκλειστεί για εξετάσεις, ενώ μέλη της Αστυνομίας συνέλεξαν τεκμήρια και μαρτυρίες που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 43χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα