Λεμεσός: Συνελήφθη 43χρονος για τους πυροβολισμούς σε γραφεία εταιρείας

Στη σύλληψη 43χρονου από τη Λευκωσία προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης η Αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 7 Οκτωβρίου, εναντίον γραφείων εργοληπτικής εταιρείας στη λεωφόρο Αμαθούντος στη Λεμεσό.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα της Τρίτης ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή, με μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού να εντοπίζουν στη σκηνή ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη της εισόδου των γραφείων. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ρίφθηκαν έντεκα πυροβολισμοί από τυφέκιο, οι οποίοι έπληξαν την είσοδο του κτηρίου.

Πληροφορίες έκαναν λόγο ότι οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, με την οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή αμέσως μετά το περιστατικό. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε γίνει στόχος και στο παρελθόν, όταν πριν από μερικούς μήνες σημειώθηκε βομβιστική επίθεση εναντίον της.

Η σκηνή είχε αποκλειστεί για εξετάσεις, ενώ μέλη της Αστυνομίας συνέλεξαν τεκμήρια και μαρτυρίες που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 43χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.