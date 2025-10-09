Μήνυμα Χαρμαντζί λίγο πριν τις «εκλογές»: Όχι σε λύση δύο κρατών – Μίλησε για «παρεμβάσεις» και επανέλαβε στήριξη στον Έρχιουρμαν

«Ιστορική καμπή», χαρακτήρισε την 19η Οκτωβρίου ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, εκφράζοντας σε δηλώσεις του την υποστήριξή του στον Τουφάν Έρχιουρμαν και υποστηρίζοντας ότι είναι ο ηγέτης που μπορεί να οικοδομήσει έναν «υγιή διάλογο» με την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις τ/κ ενημερωτικές ιστοσελίδες, ο κ. Χαρμαντζί τόνισε την ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων απέναντι σε ένα «μέτωπο», αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έκανε λόγο για «παρεμβάσεις» που εντείνονται ενόψει της 19ης Οκτωβρίου και επέκρινε την πρόταση του κόμματος Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) για λύση «δύο κρατών», χαρακτηρίζοντάς την «προεκλογική» κίνηση που ενέχει κινδύνους για τις σχέσεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θίγοντας θέματα όπως ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής και η οικονομική βοήθεια.

Ο κ. Χαρμαντζί υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα χρειάζεται έναν ηγέτη που θα αντιμετωπίσει τη διαφθορά και θα αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια της θέσης του ηγέτη της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είναι σε θέση να διεξάγει μια «έντιμη διπλωματία» τόσο με την ελληνοκυπριακή πλευρά και τη διεθνή κοινότητα, όσο και με την Τουρκία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι δεν θα μπορούσε να έχει μια υγιή σχέση με την Άγκυρα.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η επερχόμενη «εκλογική» αναμέτρηση αποτελεί σημείο καμπής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα «βγει από αυτή τη διαδικασία με το κεφάλι ψηλά».

ΚΥΠΕ