Σύλληψη δύο 29χρονων για υπόθεση συνομωσίας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων στη Λάρνακα

Στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας, και οι δύο 29 ετών, προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακας στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος αλλοδαπού και Ελληνοκύπριου επιχειρηματία.

Δύο πρόσωπα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν σήμερα από το ΤΑΕ Λάρνακας ως ύποπτοι για σειρά σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της Αστυνομίας για υποθέσεις που αφορούν αδικήματα σε βάρος αλλοδαπού προσώπου και την περιουσία Ελληνοκύπριου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα αδικήματα περιλαμβάνουν:

  • Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος,

  • Παραβίαση του Νόμου περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας,

  • Παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών.

Ο 29χρονος άνδρας είναι άνεργος και κατάγεται από χωριό της επαρχίας Λάρνακας, ενώ η 29χρονη γυναίκα, επίσης από χωριό της ίδιας επαρχίας, εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, 14 Οκτωβρίου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου θα κατατεθεί αίτημα για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

