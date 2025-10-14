«Αυτοί που ήταν πάντα με τον Έκτωρα»: Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σε αφιέρωμα για την Καίτη Κληρίδου στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6

Για τους αντισυμβατικούς ανθρώπους και τους ακτιβιστές στην πολιτική, μίλησε στο Ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και στην εκπομπή «Κοσμοθεωρείο» ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, τιμώντας τη μνήμη της Καίτη Κληρίδου με τραγούδια και ποίηση.

Ήταν ένας άνθρωπος, είπε, που κουβαλούσε αυτό το οποίο εμπεριέχεται στην φράση από το έργο του Οδυσσέα Ελύτη , «Μαρία Nεφέλη»: «Χαράξου κάπου με οποιοδήποτε τρόπο και μετά πάλι σβήσου με γενναιοδωρία».

«Αυτό λέει ο Ελύτης», ανέφερε ο κος Μαυρογιάννης, «και η Καίτη κατάφερε να ενσαρκώσει μία πάρα πολύ μεγάλη ιδέα, που λέει ότι η προσωπική ιστορία του κάθε ανθρώπου, η καταγωγή και το όνομα του μπορεί να είναι προνόμιο μπορεί να είναι και περηφάνια, πρώτιστα όμως είναι ευθύνη και χρέος».

«Η Καίτη, πίστευε όσο βρισκόταν στη ζωή, πως αυτή η κάπως προνομιούχα θέση του να είναι κόρη του Γλαύκου Κληρίδη, ερχόταν μαζί με ένα σύνολο από υποχρεώσεις και ευθύνες και γι' αυτό, εκείνο που τη χαρακτήριζε, ήταν πως ένοιωθε ότι πρέπει να λέει πάντα την αλήθεια, να λέει πάντα αυτό που πίστευε και να κάνει ότι μπορεί στη ζωή, ούτως ώστε αυτή την κληρονομιά που είχε από τον πατέρα της, να την κληροδοτήσει στον τόπο μας και στις επόμενες γενιές των ανθρώπων της Κύπρου».

Αυτό που χαρακτήριζε την Καίτη, εκτίμησε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, μιλώντας ανάμεσα σε στίχους μεγάλων ποιητών και τραγούδια που επέλεξε για την αείμνηστη πολιτικό, ήταν η αίσθηση και η αντίληψη που είχε για τα πράγματα: ότι δηλαδή δεν μας χρωστά ο τόπος, εμείς χρωστάμε στον τόπο μας.

Όταν έχουμε αίσθηση του χρέους, εκεί και όταν πρέπει βάζουμε πλάτες για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, εξήγησε. «Αυτό έκανε καλύτερα η Καίτη, σε ένα κόσμο όπου όλοι νομίζουν ότι τους οφείλουν», επεσήμανε ο κ. Μαυρογιάννης.

Μεταξύ άλλων τραγουδιών, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επέλεξε για το αφιέρωμα στην Καίτη Κληρίδου και το τραγούδι «Με τον Έκτορα», προσεγγίζοντας και τη σημασία των στίχων του Γιώργου Ανδρέου:

«Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα

που ήξερε πως δεν έχει ελπίδα

μα βγήκε από τα τείχη και πολέμησε

για της ψυχής του την πατρίδα

Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα».

